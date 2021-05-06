Он добавил, что пригласил президента США Джо Байдена приехать на Украину с официальным визитом в нынешнем году. "Я не знаю, в каком формате может произойти эта встреча, это зависит от двух стран. Сейчас приглашение от нашей страны президент США получил, я верю в то, что эта встреча будет, она важная для обеих наших стран", - сказал Зеленский.

В свою очередь, Блинкен добавил, что стороны обсудили поддержку, которую США предоставляют и продолжают предоставлять Украине. "И мы очень активно работаем над этими вопросами", - сказал госсекретарь США. в ответ на приглашение Байдена на Украину он заявил, что президент США сможет приехать, как только такая возможность представится.

Россия в апреле перебросила к границе с Украиной более 80 тысяч солдат и офицеров, о такой цифре сообщал ранее Офис президента Владимира Зеленского. На Украине и странах Запада появились опасения, что Москва готовится к новой войне за территории.

Однако 22 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о возвращении в пункты постоянной дислокации десятков тысяч военнослужащих. Он пообещал завершить отвод войск к 1 мая и объяснил принятое решение "успешным завершением межвидовых учений в Крыму".

Одновременно Шойгу приказал войскам быть готовыми к немедленному реагированию в случае "неблагоприятного развития обстановки в районах учений НАТО Defender Europe". При этом председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко отметил, что частичный вывод российских войск идет лишь в Крыму, а от восточной границы Украины в Воронежской области никакого отвода не наблюдается. По его словам, говорить о том, что Россия отведет свои войска от границ Украины, еще рано.

С 24 апреля Россия закрыла Черное море для прохода иностранных военных и государственных кораблей в трех районах. Ограничения действуют до 31 октября. Под запрет попали вытянутый участок акватории вдоль побережья Крыма, примерно от Севастополя до Гурзуфа, прямоугольный участок у берегов Керченского полуострова и небольшой участок около западной оконечности Крыма. Керченский пролив и подходы к нему остались свободными для судоходства. В документе не уточняется, по какой причине и в интересах какого ведомства закрываются указанные районы.