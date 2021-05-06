Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что Киев по-прежнему видит угрозу на границе с Россией, передает "Интерфакс". По словам Зеленского, на российско-украинской границе находятся 75 тысяч военных России, и их численность сокращается медленно.
"Мы отмечаем - и наша разведка, и наши профессиональные военные - мы видим только 3,5 тысячи военных, которые начали отведение и ушли с территории временно оккупированного полуострова Крым. Больше нигде мы пока что уменьшения не видим. Считаем, что уменьшение это медленное и потому вероятная угроза может быть", - сказал Зеленский.
Блинкен согласился с позицией Зеленского, отметив, что США видят на границе с Украиной наибольшую с 2014 года концентрацию российских войск. По словам госсекретаря США, Россия сохраняет значительное количество техники на границе с Украиной, поэтому у нее есть возможность быстрых агрессивных действий в случае необходимости.
Зеленский также поблагодарил США за поддержку территориальной целостности Украины. "Это первая встреча, но чувство, что она не первая, потому что я поражен: команда прекрасно ориентируется в том, что происходит, прекрасно знает все детали. <...> Самое главное, знают ситуацию на Донбассе. Я благодарен США за поддержку нас, сегодня это звучало. И действительно, поддерживают, не только на словах, наш суверенитет, нашу территориальную целостность", - заявил Зеленский в ходе брифинга с делегацией США, который транслировался в Он добавил, что пригласил президента США Джо Байдена приехать на Украину с официальным визитом в нынешнем году. "Я не знаю, в каком формате может произойти эта встреча, это зависит от двух стран. Сейчас приглашение от нашей страны президент США получил, я верю в то, что эта встреча будет, она важная для обеих наших стран", - сказал Зеленский. В свою очередь, Блинкен добавил, что стороны обсудили поддержку, которую США предоставляют и продолжают предоставлять Украине. "И мы очень активно работаем над этими вопросами", - сказал госсекретарь США. в ответ на приглашение Байдена на Украину он заявил, что президент США сможет приехать, как только такая возможность представится. Россия в апреле перебросила к границе с Украиной более 80 тысяч солдат и офицеров, о такой цифре сообщал ранее Офис президента Владимира Зеленского. На Украине и странах Запада появились опасения, что Москва готовится к новой войне за территории. Однако 22 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о возвращении в пункты постоянной дислокации десятков тысяч военнослужащих. Он пообещал завершить отвод войск к 1 мая и объяснил принятое решение "успешным завершением межвидовых учений в Крыму". Одновременно Шойгу приказал войскам быть готовыми к немедленному реагированию в случае "неблагоприятного развития обстановки в районах учений НАТО Defender Europe". При этом председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко отметил, что частичный вывод российских войск идет лишь в Крыму, а от восточной границы Украины в Воронежской области никакого отвода не наблюдается. По его словам, говорить о том, что Россия отведет свои войска от границ Украины, еще рано. С 24 апреля Россия закрыла Черное море для прохода иностранных военных и государственных кораблей в трех районах. Ограничения действуют до 31 октября. Под запрет попали вытянутый участок акватории вдоль побережья Крыма, примерно от Севастополя до Гурзуфа, прямоугольный участок у берегов Керченского полуострова и небольшой участок около западной оконечности Крыма. Керченский пролив и подходы к нему остались свободными для судоходства. В документе не уточняется, по какой причине и в интересах какого ведомства закрываются указанные районы.
Он добавил, что пригласил президента США Джо Байдена приехать на Украину с официальным визитом в нынешнем году. "Я не знаю, в каком формате может произойти эта встреча, это зависит от двух стран. Сейчас приглашение от нашей страны президент США получил, я верю в то, что эта встреча будет, она важная для обеих наших стран", - сказал Зеленский.
В свою очередь, Блинкен добавил, что стороны обсудили поддержку, которую США предоставляют и продолжают предоставлять Украине. "И мы очень активно работаем над этими вопросами", - сказал госсекретарь США. в ответ на приглашение Байдена на Украину он заявил, что президент США сможет приехать, как только такая возможность представится.
Россия в апреле перебросила к границе с Украиной более 80 тысяч солдат и офицеров, о такой цифре сообщал ранее Офис президента Владимира Зеленского. На Украине и странах Запада появились опасения, что Москва готовится к новой войне за территории.
Однако 22 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о возвращении в пункты постоянной дислокации десятков тысяч военнослужащих. Он пообещал завершить отвод войск к 1 мая и объяснил принятое решение "успешным завершением межвидовых учений в Крыму".
Одновременно Шойгу приказал войскам быть готовыми к немедленному реагированию в случае "неблагоприятного развития обстановки в районах учений НАТО Defender Europe". При этом председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко отметил, что частичный вывод российских войск идет лишь в Крыму, а от восточной границы Украины в Воронежской области никакого отвода не наблюдается. По его словам, говорить о том, что Россия отведет свои войска от границ Украины, еще рано.
С 24 апреля Россия закрыла Черное море для прохода иностранных военных и государственных кораблей в трех районах. Ограничения действуют до 31 октября. Под запрет попали вытянутый участок акватории вдоль побережья Крыма, примерно от Севастополя до Гурзуфа, прямоугольный участок у берегов Керченского полуострова и небольшой участок около западной оконечности Крыма. Керченский пролив и подходы к нему остались свободными для судоходства. В документе не уточняется, по какой причине и в интересах какого ведомства закрываются указанные районы.