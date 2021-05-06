Минобороны Чада: вторгшиеся в страну из Ливии повстанцы разбиты

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Отряды повстанцев из группировки "Фронт за перемены и согласие в Чаде", которые около трех недель назад со своих баз в Ливии вторглись на территорию Чада, разгромлены. Остатки разбитых отрядов пытаются вернуться в свои лагеря, заявил министр обороны Чада Брахим Дауд Яя, передает ТАСС. "Боевики побеждены и бегут, власти Чада не намерены вести с ними диалог", - заявил глава Минобороны страны

Вооруженные силы Чада начали 29 апреля операцию против повстанцев в районе города Мао в 300 километрах к северу от столицы страны Нджамены. "Полицейские подразделения ведут зачистку в районе операции. Враг находится в смятении, немногим суждено вернуться в Ливию".

"Я не могу обвинять Ливию в поддержке террористов, так как страна потеряла свою государственность", - добавил Брахим Дауд Яя.

Напомним, группировка "Фронт за перемены и согласие в Чаде" была создана в 2016 году на севере страны известным полевым командиром Махаматом Махади Али. Он объявил своей целью свержение президента Идрисса Деби Итно и созданного им режима. Согласно оценкам военных экспертов, численность группировки сейчас достигает 2 тыс. бойцов. Последние принадлежат в основном к народности тубу.

Отряды "Фронта за перемены и согласие в Чаде" вышли со своих баз в Ливии и вторглись 11 апреля на территорию Чада в районе Зуарке. Несколькими колоннами они начали наступление на юго-восток на Нджамену. Навстречу им выдвинулись крупные силы армии Чада. Операцией лично руководил президент Чада Идрисс Деби Итно. Бои начались 17 апреля в районе города Мао. В течение двух дней основные силы повстанцев были разгромлены благодаря танковому удару.

20 апреля стало известно, что президент страны Идрисс Деби Итно, находившийся у власти более 30 лет, погиб в бою с отрядами повстанцев. В Чаде был немедленно создан переходный военный совет, сформированных из 15 высших офицеров, взявший в стране всю полноту власти. Его возглавил сын умершего президента генерал-лейтенант Махамат Идрисс Деби, который одновременно стал исполняющим обязанности главы государства. В минувшее воскресенье был объявлен состав нового правительства страны.

Чад расположен в африканском регионе Сахель, одном из самых проблемных на континенте из-за террористической деятельности и нелегальной миграции.