Inna_Astakhova / DepositPhotos В Дании заявили о 214 случаях передачи коронавируса от норок человеку

Inna_Astakhova / DepositPhotos

Датский институт по борьбе с инфекционными заболеваниями выявил передачу нового коронавируса от норок людям в 214 случаях. Данные были опубликованы в пятницу на сайте ведомства, передает ТАСС.

"В Дании варианты вируса норок были обнаружены у 214 человек из 5 102 образцов, которые были проанализированы с 24-й по 42-ю неделю (с 8 июня по 18 октября). Это период, в течение которого среди норок произошла вспышка SARS-CoV-2", - отмечено в сообщении.

Штамм мутировавшего коронавируса, из-за которого Дания уничтожит 17 млн норок, обнаружен у 12 человек (11 в Северной Ютландии, один - на острове Зеландия) и на пяти норковых фермах.

В среду на этой неделе правительство страны приняло решение об уничтожении всех норок на зверофермах после обнаружения случаев заражения среди животных для предотвращения распространения мутировавшего коронавируса.

Коронавирус быстро распространился на 1 139 норковых фермах в Дании. Особенно сильно пострадали хозяйства Северной Ютландии.

Особую тревогу вызывает то, что один из заболевших - пожилой человек, который не проживает в этой части страны. В этом случае способ заражения остается загадкой, а источник коронавируса не установлен.