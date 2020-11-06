Совет ЕС, не признавшего итоги выборов в Белоруссии и осудившего насилие над участниками мирных акций протеста, своим решением в пятницу утвердил дополнительный санкционный список по Белоруссии, в который включены 15 должностных лиц страны, в том числе президент Александр Лукашенко, а также его старший сын Виктор.

Ограничительные меры вступают в силу в день официальной публикации акта. Соответствующее решение опубликовано на сайте "Официального журнала", передает "Интерфакс".

Санкционными мерами являются замораживание финансовых активов в ЕС и запрет на выдачу виз в страны Евросоюза указанным в списке лицам.

Политическое решение о расширении санкций по Белоруссии главы МИД ЕС приняли еще 12 октября. С тех пор шла работа по составлению и согласованию нового черного списка.

После президентских выборов в Белоруссии 9 августа, которые в Евросоюзе считаются фальсифицированными властями страны, это вторая санкционная акция ЕС.

Это уже второй пакет индивидуальных санкций ЕС по Белоруссии. 2 октября Совет Европейского союза принял дополнительные индивидуальные санкции в отношении белорусских официальных лиц.

Тогда в санкционный список в общей сложности были включены 40 человек, которых в Евросоюзе считают причастными к фальсификации итогов президентских выборов и насилию в отношении манифестантов в ходе мирных протестов, но Александр Лукашенко тогда в список не вошел. В Евросоюзе выразили надежду, что белорусские власти откликнутся на призыв и "начнут конструктивный диалог с белорусской оппозицией".

29 сентября Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко, его сына Виктора и еще шести высокопоставленных представителей белорусских властей.