Joe Biden / twitter.com Кандидат от демократов Джозеф Байден вышел вперед в президентской гонке США в штате Джорджия (16 выборщиков) после обработки 99% бюллетеней. Об этом сообщил телеканал Fox News

Joe Biden / twitter.com

Кандидат от демократов Джозеф Байден вышел вперед в президентской гонке США в штате Джорджия (16 выборщиков) после обработки 99% бюллетеней. Об этом сообщил телеканал Fox News.

По его сведениям, Байден набирает 2 449 371 голосов, в то время как Дональду Трампу отдали предпочтение 2 448 454 человек. Таким образом, бывший вице-президент США вырвался вперед на 917 голосов и в случае победы в Джорджии наберет необходимые для избрания президентом США 270 голосов выборщиков. Пока, по подсчетам телеканала, Трамп заручился поддержкой 214 выборщиков, Байден - 264.

Штаб Трампа ранее подал иски с требованием приостановить обработку бюллетеней в штатах Джорджия, Пенсильвания и Мичиган. Кроме того, представители республиканца заявили, что запросят пересчет голосов в штате Висконсин. В среду телеканал CNN сообщил со ссылкой на источники, что избирательный штаб Трампа может подать судебные иски в связи с обработкой бюллетеней в штате Аризона.

Между тем несколько крупных американских телекомпаний прервали прямую трансляцию пресс-конференции президента после его заявлений о мошенничестве на выборах. Во время выступления Трамп заявил, что он одержал "убедительную победу", если законно считать голоса. Он также назвал подсчет голосов "подавлением волеизъявления" и обвинил Демократическую партию в попытке украсть победу.

Первым выступление Трампа прервал телеканал MSNBC, это произошло спустя 35 секунд после начала его пресс-конференции. Ведущий канала Брайан Уильямс назвал "опасными" заявления Трампа и заявил, что "у нас просто не может быть этого". Ведущий NBC Лестер Холт также назвал обвинения со стороны Трампа бездоказательными.

В свою очередь ведущий ABC Дэвид Мьюр вмешался в трансляцию и сказал о необходимости "проверить факты". CBS прервал трансляцию спустя 90 секунд, а ведущий CNBC Шепард Смит, также остановившего выступление президента, сказал, что слова Трампа "по большей части, абсолютно не соответствуют действительности".

Телеканалы CNN и Fox News полностью показали пресс-конференцию Трампа, однако во время его выступления CNN добавил подпись: "Без каких-либо доказательств". Уже после выступления Трампа корреспондент Fox News Джон Робертс заявил, что у них нет "никаких доказательств", подтверждающих слова президента о фальсификации результатов выборов. Кроме того, трансляцию выступления Трампа прекратил Twitter, убрав опцию "смотреть в прямом эфире".