ВСЕ ФОТО оссия обсуждает с ОЗХО формат взаимодействия по отравлению Навального

OPCW / wikipedia.org Россия ведет переговоры с Организацией по запрещению химического оружия о формате сотрудничества в расследовании инцидента с Алексеем Навальным, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постпред РФ Василий Небензя

Министерство иностранных дел Российской Федерации Алексей Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа, в состоянии комы был перевезен на лечение в Берлин 22 августа. 23 сентября его выписали из клиники, до конца курса реабилитации он пробудет в Германии

Алексей Навальный / Facebook

Россия ведет переговоры с Организацией по запрещению химического оружия о формате сотрудничества в расследовании инцидента с Алексеем Навальным, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постпред РФ Василий Небензя. Его слова приводит РИА "Новости".

"Вы подчеркнули, что в тех материалах, которые вы нам передали, вы специально вымарали химическую формулу вещества, которое могло быть причиной отравления, по вашему утверждению. Это как раз то, что мы у вас просили", - сказал Небензя, обращаясь к своему немецкому коллеге по СБ.

По его словам, формула химического вещества, которым якобы отравили Алексея Навального, была скрыта из соображений необходимости "предотвратить знание" о том, что оно является отравляющим химическим веществом. Между тем формула вещества является абсолютно необходимым элементом для того, чтобы провести расследование в РФ и сравнить те данные, которые получили ФРГ, и данные, которые собирается получить Россия.

"Действительно, мы запросили ОЗХО о сотрудничестве в этом вопросе. И сейчас идут переговоры о формате такого сотрудничества", - заявил постпред РФ. Он также напомнил, что, согласно докладу ОЗХО на эту тему, вещество, которое могло быть причиной отравления Навального, не значится в списке химических отравляющих веществ.

Ранее вропейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению жалобу защиты Алексея Навального на отказ российских властей возбуждать уголовное дело о его отравлении. Навальный требует признать нарушение его права на жизнь, предусмотренного Европейской конвенцией по правам человека.

Российские власти заявляли, что правоохранительные органы не могут начать расследование "без доказательств преступления". По данным российских врачей, токсинов в организме оппозиционера не было. Ранее суд в Томске признал законным отказ в возбуждении дела об отравлении Алексея Навального, а МИД РФ и прокуратура последовательно требуют от Германии, где Навальный проходил лечение, раскрыть данные по обследованиям политика в рамках правовой помощи.

Организация по запрещению химоружия (ОЗХО) 6 октября подтвердила наличие следов боевого яда семейства "Новичок" в биоматериалах Навального. Результаты анализа проб показали, что Навальный подвергся воздействию вещества, действующего как ингибитор холинэстеразы. Но конкретный яд, найденный в организме политика, не обозначен в списке запрещенных веществ ОЗХО.

В МИД РФ заявили, что из закрытого техдоклада ОЗХО по отравлению Навального изъяты "ключевые сведения в отношении наименований, химического состава и характеристик соответствующих веществ". Между тем юристы Фонда борьбы с коррупцией подали в ФСБ заявление с требованием возбудить уголовное дело о разработке, производстве, накоплении, приобретении или сбыте оружия массового поражения из-за отравления политика.

Напомним, Алексей Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа, в состоянии комы был перевезен на лечение в Берлин 22 августа. 23 сентября его выписали из клиники, до конца курса реабилитации он пробудет в Германии.

Москва утверждает, что российские врачи в анализах Навального следов ядов не обнаружили. Следственный комитет РФ отказался проверять отравление оппозиционера, российские суды подтвердили это решение. СМИ между тем утверждают, что российские власти просто не заинтересованы в расследовании по этому делу: в 1995 году похожим образом были отравлены банкир Иван Кивелиди и его секретарь Зара Исмаилова, и при расследовании "найти вещество" не потребовалось. К тому же, как показывает дело Кивелиди, обнаружить вещество из группы "Новичок" в организме отравленного не так просто.