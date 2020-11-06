Административное слушание дела об экстрадиции в Соединенные Штаты российского бизнесмена Олега Тинькова, которое должно было состояться в Вестминстерском магистратском суде в Лондоне в пятницу, на этой неделе снова не состоится, передает ТАСС.

"Дело было исключено ", - сказал помощник судьи, затруднившись привести какие-либо дополнительные детали. Агентство не располагает оперативным комментарием представителей бизнесмена.

Напомним, в конце февраля налоговая служба США предъявила в суде Лондона претензии Тинькову в нарушении американского налогового законодательства. Совокупно по выдвинутым обвинениям в США ему грозит до шести лет тюремного заключения.

Получивший в 1996 году американское гражданство Тиньков в 2013 году по собственной инициативе вышел из него. 25 октября 2013 года принадлежащая Тинькову компания TCS провела первичное публичное размещение на Лондонской фондовой бирже. К 27 октября 2013 года суммарные активы, которыми Тиньков владел через TCS и структуры, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, оценивались в сумму свыше 1 миллиарда долларов.

По американским законам при выходе из гражданства США он должен был заплатить налог с этой суммы, поскольку состояние считалось проданным по рыночной цене. Тиньков же указал, что его годовой доход на тот момент составлял 205 тыс. долларов, скрыв подлинную прибыль от акций на 1 млрд долларов. Второй пункт обвинения касается финансовой декларации за пять лет перед выходом из гражданства, где Тиньков указал свое состояние в размере 300 тысяч долларов.

Вестминстерский магистратский суд в Лондоне, в котором рассматривается дело, отпустил бизнесмена под залог 20 млн фунтов (36 млн долларов). Его обязали сдать в полицию свои паспорта РФ и Кипра, а также имеющиеся у него итальянские документы и не покидать пределов Лондона и его окрестностей.

Позже Тиньков сообщил, что у него диагностирована острая форма лейкемии, что он продолжит бороться за свою жизнь, а его юридическая команда - готовить защиту в суде. 2 апреля представитель Тинькова сообщил, что основатель группы "Тинькофф" ушел с поста председателя совета директоров, чтобы сосредоточиться на своем здоровье.

Административное рассмотрение дела, переносилось четырежды, последний раз - в конце апреля. В пятницу фамилия бизнесмена фигурировала в списке дел об экстрадиции, которые лондонский суд должен был рассмотреть, однако в итоге этого не произошло.