The White House / Twitter Во время выступления Трамп заявил, что он одержал "убедительную победу", если законно считать голоса

The White House / Twitter

Три крупных американских телекомпании прервали прямую трансляцию пресс-конференции президента США Дональда Трампа после его заявлений о мошенничестве на выборах в стране. Об этом сообщила газета The New York Times.

Во время выступления Трамп заявил, что он одержал "убедительную победу", если законно считать голоса. Он также назвал подсчет голосов "подавлением волеизъявления" и обвинил Демократическую партию в попытке украсть победу.

Первым выступление Трампа прервал телеканал MSNBC, это произошло спустя 35 секунд после начала его пресс-конференции. Ведущий канала Брайан Уильямс назвал "опасными" заявления Трампа и заявил, что "у нас просто не может быть этого". Ведущий NBC Лестер Холт также назвал обвинения со стороны Трампа бездоказательными.

В свою очередь ведущий ABC Дэвид Мьюр вмешался в трансляцию и сказал о необходимости "проверить факты". CBS прервал трансляцию спустя 90 секунд, а ведущий CNBC Шепард Смит, также остановившего выступление президента, сказал, что слова Трампа "по большей части, абсолютно не соответствуют действительности".

Телеканалы CNN и Fox News полностью показали пресс-конференцию Трампа, однако во время его выступления CNN добавил подпись: "Без каких-либо доказательств". Уже после выступления Трампа корреспондент Fox News Джон Робертс заявил, что у них нет "никаких доказательств", подтверждающих слова президента о фальсификации результатов выборов. Кроме того, трансляцию выступления Трампа прекратил Twitter, убрав опцию "смотреть в прямом эфире", сообщил журналист MSNBC Хейс Браун.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал остановить подсчет голосов на завершившихся выборах президента в США, заявив, что голоса, пришедшие после дня выборов, не будут посчитаны. Администрация Twitter отметила эту запись президента США как "вводящую в заблуждение", а штаб Джо Байдена назвал заявления Трампа "политическим театром".

Штаб Трампа ранее подал иски с требованием приостановить обработку бюллетеней в штатах Джорджия, Пенсильвания и Мичиган. Кроме того, представители республиканца заявили, что запросят пересчет голосов в штате Висконсин. В среду телеканал CNN сообщил со ссылкой на источники, что избирательный штаб Трампа может подать судебные иски в связи с обработкой бюллетеней в штате Аризона.

Во вторник в США прошли всеобщие выборы. На них избирались президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторы 13 штатов и территорий. Победитель президентской гонки пока не назван.

Согласно прогнозам телеканала Fox News, действующий президент Дональд Трамп уже заручился поддержкой 214 выборщиков, а кандидат от Демократической партии Джозеф Байден - 264. Для победы кандидат должен получить 270 голосов.

Однако беспрецедентно высокое число американцев в этом году проголосовало по почте, поэтому подсчет голосов во многих штатах затянулся и продолжается до сих пор. При этом Трамп настаивает на том, что не следует считать бюллетени, поступившие по почте уже после закрытия избирательных участков.

Трамп с большой вероятностью не признает поражение, и исход выборов президента США будет решаться уже в судах. До выборов сообщалось, что и республиканцы, и демократы усиленно готовились именно к такому сценарию и наняли специальные команды юристов.