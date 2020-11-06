Moscow-Live.ru ДНР обвинила Киев в нарушении режима прекращения огня

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ДНР обвинила Киев в выходе из перемирия, заявив, что территория Донецкой народной республики подвергается массированным обстрелам второй день подряд, и грозит "адекватным ответом", если обстрелы не прекратятся. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел и представителя ДНР в Контактной группе Натальи Никоноровой, которое цитирует "Интерфакс".

Отмечается, что согласно данным представительства ДНР, за прошедшие сутки зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня. В пятницу обстрелы продолжились - за полдня украинская армия четыре раза открывала огонь по территории ДНР, выпустив более 30 боеприпасов, в том числе 20 мин.

"Вынуждены предупредить украинскую сторону, что ее "игра с огнем" неизбежно приведет к адекватному ответу: если ситуация на линии соприкосновения не стабилизируется, и вооруженные формирования Украины не прекратят обстрелы нашей территории, мы будем вынуждены открывать ответный огонь на подавление, что также допускалось Мерами по усилению действующего перемирия от 22 июля, из которых украинская сторона вышла", - добавила Никонорова.

По ее словам, огонь ведется по всем направлениям линии соприкосновения. За сегодняшний день в результате прицельного снайперского огня украинских силовиков погибли двое военнослужащих Народной милиции ДНР. Обязательства же, взятые на себя украинской стороной, по мнению ДНР, оказались "не более чем популистским ходом".

Глава Международного комитета красного креста (МККК) Петер Маурер заявил, что нарушения режима прекращения огня наблюдаются по обе стороны линии соприкосновения. Вместе с тем он отметил прогресс в вопросе поиска пропавших без вести, добавив, что встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и главами ЛНР и ДНР носили позитивный характер. "Мы смогли обсудить ряд важных вопросов, связанных с местами лишения свободы, с людьми, пропавшими без вести, и другими социальными проблемами, которые сейчас актуальны", - сказал президент МККК.

Во вторник Маурер встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, который обратился к президенту МККК с просьбой о содействии в получении списков пленных от другой стороны для обмена в Донбассе по формуле "всех на всех". Ранее полпред РФ в Контактной группе по Донбассу Борис Грызлов сообщил, что Киев согласился рассмотреть проект "дорожной карты" выполнения Минских соглашений в недельный срок.