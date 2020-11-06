Почта США не доставила ко дню выборов 150 тыс. бюллетеней

guynamedjames / DepositPhotos Трамп считает, что эти бюллетени вообще не следует учитывать, раз они поступили уже после завершения голосования. Он также объявил, что считает этот механизм подсчета голосов мошенничеством

The White House Follow / flickr.com

Более 150 тысяч бюллетеней застряли в пунктах обработки корреспонденции почтовой службы США и не были доставлены ко дню выборов. 12 тысяч из них относятся к пяти штатам, где исход выборов еще не известен, сообщает газета The Washington Post.

Как пишет издание, в некоторых "неопределившихся штатах" бюллетени, поступившие с опозданием, "все равно будут подсчитаны, поскольку почтовые штемпели датированы днем выборов". Отмечается, что это касается штата Невады, где после дня выборов поступили 4 518 бюллетеней, а также Северной Каролины (2 958) и Пенсильвании (3 439).

Более половины бюллетеней, поступивших с опозданием, относятся к штату Калифорния, где Байден побеждает с большим отрывом: за него проголосовали 65,1% избирателей, а за Трампа - 33%. При этом подсчитано 77% бюллетеней. Согласно законам штата, принятым в условиях пандемии, бюллетени будут считаться действительными, если будут получены в течение 17 дней после окончания выборов.

Почтовая служба направила в четверг в суд заявление, в котором признала, что тысячи бюллетеней не были обработаны вовремя, и что в среду, 4 ноября, таких бюллетеней было обработано больше, чем 3 ноября, в день выборов, сообщает газета.

"Ожидается, что число бюллетеней, направленных по почте и не доставленных в срок, возрастет по мере поступления актуальной информации в ближайшие дни", - пишет издание.

Как сообщает телеканал CNN, окружной судья Эммет Салливан предписал почтовой службе США проверять все пункты обработки писем дважды в день в штатах, где их подача была продлена.

В настоящее время продолжается подсчет голосов в ряде принципиально важных для исхода президентских выборов американских штатов. Во многих из них Трамп изначально лидировал, а затем, ближе к завершению подсчетов, стал стремительно терять позиции. Американские СМИ отмечают, что в основном это - результат подсчета бюллетеней, пришедших по почте уже после закрытия избирательных участков, передает "Интерфакс". Трамп считает, что эти бюллетени вообще не следует учитывать, раз они поступили уже после завершения голосования. Он также объявил, что считает этот механизм подсчета голосов мошенничеством.

Заявление Трампа тем более странно, что он сам и его супруга Мелания сами голосовали по почте в штате Флорида, а его предвыборный штаб призывал сторонников Трампа голосовать именно по почте, стремясь мобилизовать свой электорат в условиях отставания республиканца от соперника Джо Байдена.

Возглавляет почтовую службу США республиканец Луис Деджой, который перечислил Трампу на избирательную кампанию 2020 года 1,2 миллиона долларов. Ранее Деджой неоднократно говорил, что его "священный долг" - обеспечить возможность для 198 миллионов американцев проголосовать по почте (воспользовались этим правом 135 млн американцев). Однако в итоге работа службы, возглавляемой республиканцем, оказалась неудовлетворительной. В штатах Аризона, Невада, Пенсильвания, Северная Каролина и Джорджия, где победитель президентской гонки еще не определен, более 15% бюллетеней доставлено с опозданием.

Примечательно, что одновременно с громкими заявлениями Деджой начал сокращать расходы почтовой службы, и это негативно отразилось на скорости доставки корреспонденции.

Власти Аризоны, где 864 бюллетеня доставлены с опозданием, и Джорджии, где 853 бюллетеня дошли до чиновников избирательной системы после окончания выборов 3 ноября, уже приняли решение признать их недействительными.

Среди таких штатов Пенсильвания (20 выборщиков), где, как утверждала госсекретарь Кэти Буквар, все бюллетени будут подсчитаны к пятнице. Пока там обработано 94% бюллетеней. Трамп набрал 49,5% голосов, а Байден - 49,2%.

Офис госсекретаря штата Невада подтвердил, что следующие данные по результатам голосования на выборах президента США будут опубликованы утром в пятницу, сообщает Fox News. В Неваде обработано 89% бюллетеней. За Байдена проголосовало 49,4% избирателей, за Трампа - 48,5%.

А в "колеблющемся" американском штате Джорджия с 16 голосами членов коллегии выборщиков обработка бюллетеней может быть завершена через 10 дней после дня выборов, заявил представитель избирательной комиссии штата Габриэль Стерлинг.

К настоящему времени в Джорджии обработано 99% бюллетеней. При этом кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден значительно уменьшил отставание от республиканца Дональда Трампа. Как отмечает телеканал Fox News, согласно результатам обработки 99% бюллетеней, и у Трампа, и у Байдена примерно по 49,4% голосов избирателей. В поддержку действующего президента подано лишь на 3,6 тыс. бюллетеней больше, чем за Байдена.

Победа в Джорджии дает кандидату 16 голосов выборщиков из 270 необходимых, чтобы стать президентом. Трамп, согласно оценкам телеканала Fox News, заручился поддержкой 214 выборщиков, Байден - 264.

Телеканал CNN в среду сообщил со ссылкой на источники, что избирательный штаб Трампа готов потребовать пересчета голосов в Джорджии, если в этом штате он проиграет.