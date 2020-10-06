Протестующие против итогов парламентских выборов в Киргизии на пожарной машине протаранили ворота здания парламента в Бишкеке, а затем ворвались в само здание, сообщает во вторник корреспондент "Интерфакса" с места событий. Число участников акции составляет порядка 3-5 тыс. человек, которым, несмотря на оказываемое милицией сопротивление, удалось войти в охраняемый объект.

По словам очевидцев, в здании парламента никого нет, незадолго до прихода демонстрантов, из здания, где находится офис президента, выехала колонна машин, которая направилась в сторону от центра Бишкека.

По неподтвержденным данным, президент Сооронбай Жээнбеков вылетел на юг. Руководитель аппарата главы государства Досалы Эсеналиев, пресс-секретарь Толгонай Стамалиева недоступны для комментариев.

Среди участников акции протеста был младший сын экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Атамбаев в настоящее время находится в СИЗО по обвинению в коррупции. Демонстранты сообщили, что намерены идти к СИЗО спецслужбы, чтобы и освободить бывшего главу государства.

На площади Ала-Тоо по-прежнему сбои со связью. Журналисты не могут выйти в эфир и передать информацию. Лидеров партий, не согласных с предварительными итогами выборов в парламент, на площади нет.

После Белого дома демонстранты, протаранив грузовиками ворота, ворвались в здание госкомитета нацбезопасности Киргизии.

Правоохранительные органы в Бишкеке весь вечер держали оборону здания Белого дома, где размещаются парламент, правительство и администрация президента, на площади Ала-Тоо, оцепив его по периметру.

Протестующие заняли площадь. Столкновения с милицией в других частях города практически прекратились.

На площади Ала-Тоо собралось более 3 тыс. демонстрантов. Они закидывали сотрудников правоохранительных органов камнями, те в свою очередь отстреливались резиновыми пулями, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты. Митингующие подожгли установленную на площади милицейскую будку.

Поздно вечером в Бишкеке возобновились столкновения на центральной площади. Милиция применяет слезоточивый газ, сообщает корреспондент "Интерфакса" с места событий. Часть демонстрантов направилась от улицы Абдрахманова, где до этого были стычки, в сторону площади Ала-Тоо. Силовики используют для разгона митингующих слезоточивый газ, светошумовые гранаты и дубинки.

Митингующие вооружились палками, арматурой и брусчаткой и начали возводить баррикады из кусков металлического забора. Участники акции протеста также разбили мраморные плиты недостроенного памятника Бишкеку баатыру и закидывают сотрудников силовых структур кусками камня.

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Сотовая связь блокируется в центре Бишкека, где вечером в понедельник начались столкновения между недовольными итогами парламентских выборов сторонниками проигравших политических партий и милицией. "Связь полностью отключена, невозможно даже вызвать машину "скорой помощи" пострадавшим" - сообщили агентству очевидцы.

В социальных сетях распространяются призывы к жителям соседних с центральной площадью Бишкека жилых домов, чтобы они сняли пароли и дали возможность участникам акции протеста воспользоваться доступом к домашнему wi-fi соединению.

Столкновения в Бишкеке начались в понедельник после объявления предварительных итогов выборов в парламент Кыргызстана. Сразу несколько оппозиционных партий заявили, что не признают результаты выборов по причине массовых нарушений и фальсификаций в ходе избирательного процесса. Демонстранты вышли на митинг с требованием отменить результаты голосования и объявить повторные выборы.

В результате попыток разгона манифестантов милицией с применением водометов, слезоточивого газа и светошумовых гранат пострадали уже более 100 человек.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков обещал провести во вторник встречу с лидерами политических партий, участвовавших в парламентских выборах. Лидирующая на выборах в парламент Киргизии политическая партия "Биримдик" заявила, что готова пойти на повторное голосование.