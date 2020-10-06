Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принимает все меры, чтобы вернуть ситуацию в стране в правовое русло, он рекомендовал ЦИК проверить результаты парламентских выборов "вплоть до их аннулирования

president.kg На центральной площади Ала-Тоо продолжается стихийный митинг, протестующие требуют освободить всех, кого они считают политическими заключенными

AKIpress news / youtube.com

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принимает все меры, чтобы вернуть ситуацию в стране в правовое русло, он рекомендовал ЦИК проверить результаты парламентских выборов "вплоть до их аннулирования, заявила пресс-секретарь лидера Толгонай Стамалиева.

"Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков контролирует ситуацию и выражает уверенность в том, что все политические силы поставят интересы страны выше своих, не допустят раскола в обществе и других опасений, которые волнуют граждан страны, - сказала Стамалиева. По ее словам, глава государства рекомендует ЦИК КР тщательно изучить материалы, связанные с нарушениями. Пресс-секретарь также отметила, что президент сейчас находится в Бишкеке, передает ТАСС.

Жээнбеков назначил на вторник встречу с лидерами партий, участвовавших в парламентских выборах 4 октября. Лидирующая на выборах в парламент Киргизии политическая партия "Биримдик" ранее заявила, что готова пойти на повторное голосование.

"К сожалению, кыргызстанцы до этого пережили два народных восстания и как никто знают цену мира и стабильности. Поэтому все усилия президента направлены на то, чтобы в ближайшее время вернуть страну в мирное русло. Глава государства призывает все политические силы страны к благоразумию ради Кыргызстана и его граждан", - подчеркнула пресс-секретарь.

На центральной площади Ала-Тоо продолжается стихийный митинг, протестующие требуют освободить всех, кого они считают политическими заключенными. Уже вышли на свободу бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, экс-премьер Сапар Исаков, бывшие депутаты Садыр Жапаров и Равшан Джеенбеков, а также ряд других политиков.

Параллельно оппозиция начала формировать альтернативные органы власти. Так, бывший заместитель министра внутренних дел Киргизии Курсан Асанов объявлен комендантом Бишкека. Об этом сообщил замглавы Совбеза Омурбек Суваналиев, возложивший на себя функции и.о. руководителя Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ). Таким же образом Алмамбет Шыкмаматов был объявлен и.о. генпрокурора и сразу же "отменил" результаты парламентских выборов.

Между тем мэрию Бишкека захватили около 30 сторонников оппозиционных партий. Как пишет "Интерфакс", требований действующей власти они не предъявили, но вручили журналисту пресс-релиз, в котором указано, что "народным мэром" вместо Азиза Суракматова стал Жоошбек Коеналиев.

"После народной революции 6 октября в Бишкеке избран народный мэр до момента назначения нового мэра согласно законодательству", - говорится в релизе. Как уточняется, здание правительства захватили сторонники экс-депутата парламента Киргизии Садыра Жапарова.

В понедельник утром на акцию протеста на центральной площади Бишкека вышли представители двух партий, которые потерпели поражение на парламентских выборах. После обеда к ним примкнули сторонники других проигравших политических сил, к вечеру численность участников акции достигла 5-6 тысяч.

Ближе к концу дня сотрудники правоохранительных органов с помощью спецсредств, включая светошумовые гранаты и резиновые пули, приступили к разгону митингующих. Победу в шестичасовом противостоянии одержали демонстранты, захватившие в итоге Белый дом и освободившие из СИЗО ГКНБ находившегося там с августа 2019 года Атамбаева.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков назвал произошедшее попыткой незаконного захвата власти в стране. Заявление президента опубликовано на его сайте.

"Прошлой ночью некоторые политические силы попытались незаконно захватить государственную власть. Используя итоги выборов как повод, они нарушили общественный порядок", - сказал Жээнбеков. По его словам, он приказал силовикам не открывать огонь по протестующим. Лидеров партий президент призвал увести своих митингующих сторонников с улиц и "вернуться в правовое поле".