Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi / YouTube По информации Минобороны Арцаха (армянское название непризнанной Нагорно-Карабахской республики - НКР), вооруженные силы Азербайджана с привлечением резервных сил и большого количества военной техники, включая танки и вооружение, начали масштабную атаку на южном направлении между Арцахом и Азербайджаном

Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi / YouTube

Военные Азербайджана днем 6 октября осуществили широкомасштабную атаку в зоне конфликта в Нагорном Карабахе, сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян. По ее словам, наступление велось на южном направлении вблизи границы с Ираном. Данные о пострадавших или погибших она не приводит.

"По информации Минобороны Арцаха (армянское название непризнанной Нагорно-Карабахской республики - НКР), вооруженные силы Азербайджана с привлечением резервных сил и большого количества военной техники, включая танки и вооружение, начали масштабную атаку на южном направлении между Арцахом и Азербайджаном. Враг игнорирует и безопасность Ирана", - написала пресс-секретарь Минобороны на страничке в Facebook.

"Силы противника методично и последовательно уничтожаются", отметила Шушан Степанян. "Добро пожаловать в ад", - заключила она.

По словам пресс-секретаря Минобороны, Вооруженные силы Азербайджана возобновили ракетный обстрел столицы НКР - города Степанакерт. Там утверждают, что отбили массированную атаку азербайджанских сил. "В результате мощнейших ударов Армии обороны НКР противник имеет крупные потери в живой силе и технике. Предпринятая на южном направлении широкомасштабная атака является последней попыткой противника достичь какого-либо результата", - написал пресс-секретарь президента непризнанной НКР Ваграм Погосян на своей странице в Facebook во вторник.

Армия обороны НКР готовит ответный удар на обстрел Степанакерта вооруженными силами Азербайджана, добавил он.

В МИД Армении заявляли, что Армия обороны НКР приняла все меры по отражению атаки вооруженных сил Азербайджана на южном направлении, передает "Интерфакс". "Атака на южном направлении линии соприкосновения карабахских и азербайджанских сил начата в ходе визита в Баку главы МИД Турции и спустя несколько часов после заявления глав МИД стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Армия обороны Нагорного Карабаха предприняла все меры для отражения атаки", - сообщало дипломатическое ведомство.

Там подчеркнули, что всю ответственность за последствия новой атаки несет военно-политическое руководство Азербайджана.

Во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу прибыл в Азербайджан и заявил, что Анкара готова всемерно поддерживать курс Баку на возвращение Карабаха. 5 октября главы внешнеполитических ведомств России, США и Франции выступили с заявлением, в котором потребовали незамедлительно прекратить боевые действия в Карабахе.

В свою очередь представитель МИД Ирана Саид Хатиб Заде накануне призвал стороны конфликта проявлять осторожность и не проводить операций близ границ Ирана. "Любая агрессия против границ Исламской Республики, даже ненамеренная, это красная черта, которую не следует пересекать", - сказал он.

Иранские СМИ отмечали, что недавно осколком минометного снаряда в сельской местности Ирана близ границы с Азербайджаном ранило ребенка, также было повреждено несколько зданий.

Азербайджанская армия обстреливает Степанакерт с минувшей пятницы.

Разведка РФ сообщила о "тысячах террористов", направляющихся в Карабах

По имеющейся у Службы внешней разведки (СВР) России информации, в зону конфликта в Нагорном Карабахе "активно подтягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций", заявил глава СВР Сергей Нарышкин. Его заявление размещено на сайте разведслужбы.

По словам Нарышкина, в зону конфликта прибывают боевики из запрещенных в РФ организаций, таких как "Джабхат ан-Нусра", "Фиркат Хамза", "Султан Мурад", а также экстремистских курдских группировок. "Причем речь идет о сотнях и уже даже тысячах радикалов, рассчитывающих заработать на новой карабахской войне", - утверждает руководитель СВР.

Он опасается, что террористы могут превратить Закавказье в плацдарм для вылазок в Россию. "Мы не сомневаемся, что при содействии международного сообщества стороны конфликта в конце концов прекратят при­менение силы и сядут за стол переговоров. Нас, однако, не может не беспокоить, что Закавказье способно стать новым плацдармом для международных террористических организаций, откуда бое­вики в последующем могут просачиваться в сопредельные с Азербайджаном и Арменией государства, в том числе в Россию", - говорится в заявлении Нарышкина.

Армянский бизнесмен попросил Россию о помощи

Создатель инвестиционной компании "Тройка Диалог" и один из основателей Московской школы управления "Сколково" Рубен Варданян передал РБК обращение к президенту России Владимиру Путину. В нем он попросил главу государства вмешаться в ситуацию в Нагорном Карабахе.

"Я мечтаю, я хочу, чтобы Россия не просто бы помогла, чтобы Россия поняла, что участие в этом процессе является принципиально важным для нас, для россиян. Не для армян, не для Армении, а для всего российского народа, потому что локальный конфликт в Карабахе - это геополитическая бомба замедленного действия, которая взорвется", - сказал Варданян.

По его словам, "это не просто какой-то территориальный конфликт в непризнанной республике". "Это не война между Арменией и Азербайджаном, это намного все серьезнее. И если так случится, что эта катастрофа закончится бедой, поверьте - для России это будет неизлечимая рана", - добавил Варданян.

Коммерсант указал, что в случае с Нагорным Карабахом речь идет о крае огромной пропасти, гуманитарной, человеческой катастрофе. "Это не вопрос национальной войны, это не вопрос территориальной войны, это вопрос сохранения человечества и сохранения базовых человеческих ценностей", - сказал он.

Варданян обратился и к военно-политической элите России. Он призвал ее "не уничтожать последних союзников, делая так, чтобы никто не верил, что с Россией можно быть реально сильным и успешным, а не слабым и униженным".

Варданян также призвал интеллигенцию не быть равнодушной к происходящему. "Как сказал великий человек - Эли Визель, лауреат Нобелевской премии мира, человек, переживший Холокост: "Обратная сторона красоты - не уродство, а безразличие. Обратная сторона любви - не ненависть, а безразличие. И обратная сторона жизни - не смерть, а безразличие", - добавил бизнесмен.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на спорной территории идут активные бои. В Минобороны Азербайджана утром 27-го числа заявили, что на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

В понедельник премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что "на некоторых участках в зоне карабахского конфликта сложилась тяжелая ситуация". Он призвал демобилизованных год назад военнослужащих вновь вступить в ряды армии. "Наше законодательство не позволяет мобилизовать их даже в военное время, но я призываю вас мобилизоваться. Знайте, это борьба за право жизни. В противном случае мы будем подвергнуты геноциду", - заявил Пашинян.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тройкой сопредседателей - Россией, США и Францией.

За шесть лет противостояния в Карабахе погибло свыше 30 тыс. человек. В 1994 году было подписано соглашение о перемирии, однако мирное урегулирование зашло в тупик после переговоров лидеров Армении и Азербайджана в 2009 году.

Периодически военные действия в Нагорном Карабахе возобновлялись. Так, в июле 2020-го случились бои на армяно-азербайджанской границе, примерно в 300 километрах от Карабаха. Тогда число погибших с обеих сторон составило около 18 человек.