Syrian Presidency / YouTube Президент Сирии Башар Асад заявил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган является главным инициатором нового витка конфликта в Нагорном Карабахе

Syrian Presidency / YouTube

Президент Сирии Башар Асад заявил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган является главным инициатором нового витка конфликта в Нагорном Карабахе. "Он поддерживает террористов в Ливии, он был главным подстрекателем и инициатором начавшегося недавно конфликта в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией", - сказал Асад об Эрдогане в интервью РИА "Новости".

По словам Асада, Дамаск может подтвердить факты переброски боевиков с территории Сирии в Нагорный Карабах. "То, что она (Турция - прим. NEWSru.com) использует те же методы в Нагорном Карабахе, не требует доказательств, это очень вероятно, потому что, как я уже сказал, именно Турция привела к этой проблеме, начала этот конфликт: она его поощряла", - отметил сирийский лидер.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с обращением к нации по ситуации в Нагорном Карабахе. Он заявил, что в военных действиях, помимо азербайджанских подразделений, участвуют "сирийские наемники, террористы, спецназ турецкой армии", а руководят ими из командных пунктов азербайджанских Вооруженных сил около 150 высокопоставленных турецких военных.

Целью Азербайджана и Турции Пашинян назвал "геноцид армян". "Целью азербайджано-турецких разбойничьих банд является не только решение военно-политического вопроса, карабахского вопроса. Они пришли не только для захвата территорий, сел и городов. Их цель - армяне. Их цель - продолжение политики геноцида армян", - заявил премьер.

Служба национальной безопасности Армении опубликовала на своем сайте "доказательства" участия турецких военных в боевых действиях, присутствия "наемных террористов" в Карабахе и заявила о "панике" среди них. На обнародованной записи турецких, азербайджанских и арабских военные ведут переговоры. В одном из эпизодов военнослужащие обсуждают условия полета, затем пилоты просят разрешения вернуться на базу в Гяндже в Азербайджане.

Глава пресс-службы Минобороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы назвал эту запись "фейковым продуктом спецслужб" Армении. По его словам, эти радиопереговоры не имеют отношения к боевым действиям. МИД Азербайджана выдвинул встречные обвинения против армянского правительства и диаспоры в привлечении армян из зарубежных стран для участия в боях.