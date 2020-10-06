Нобелевскими лауреатами по физике 2020 года стали английский физик Роджер Пенроуз, немецкий астрофизик Райнхард Генцель и американский астроном Андреа Гез

Nobel Prize / Youtube.com В этом году традиционная церемония вручения премий в Стокгольме отменена из-за пандемии коронавируса

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Нобелевскими лауреатами по физике 2020 года стали английский физик Роджер Пенроуз, немецкий астрофизик Райнхард Генцель и американский астроном Андреа Гез. Пенроузу премию присудили за открытие черных дыр как подтверждение общей теории относительности, а Генцелю и Гез - за открытие супермассивного компактного объекта в центре Млечного Пути, рассказал ТАСС официальный представитель Нобелевского комитета. Трансляция церемонии велась на Youtube-канале Нобелевского фонда.

Общая теория относительности предсказывает существование черных дыр - космических объектов с огромным гравитационным притяжением, однако создатель теории Альберт Эйнштейн не верил в это. В 1965 году Роджер Пенроуз доказал, что черные дыры действительно существуют и детально описал их строение.

Научные достижения двух других лауреатов Андреа Гез и Райнхарда Генцеля связаны со сверхмассивным объектом в центре нашей Галактики, который астрономы называют Стрелец А* (стрелец а со звездочкой). Этот объект представляет собой черную дыру, которая тяжелее Солнца более чем в 4 млн раз, ее окружает облако из раскаленного газа.

Для оптических телескопов Стрелец А* невидим, о его существовании ученые узнали по очень "яркому" радиоизлучению, а затем подтвердили его существование, зафиксировав излучение и в других спектрах. Научные группы, которые возглавляли Гез и Генцель, придумали, как можно разглядеть этот объект сквозь облака газа.

"Открытия лауреатов этого года открыли новые горизонты в изучении компактных и сверхмассивных объектов. При этом они до сих пор оставляют множество вопросов, которые ждут ответов и мотивируют будущие исследования. Причем эти вопросы касаются не только их внутренней структуры, но и того, как проверить теорию тяготения в экстремальных условиях вблизи черной дыры", - прокомментировал присуждение глава Нобелевского комитета Дэвид Хэвиленд.

BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2020 #NobelPrize in Physics with one half to Roger Penrose and the other half jointly to Reinhard Genzel and Andrea Ghez. pic.twitter.com/MipWwFtMjz— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2020

В прошлом году Нобелевскую премию по физике получили профессор Принстонского университета Джеймс Пиблз "за теоретические открытия в области космологии", а также швейцарцы Мишель Майор и Дидье Кело "за открытие экзопланеты на орбите звезды солнечного типа".

Отмечается, что открытия Майора и Кело положили начало революции в астрономии, благодаря чему было найдено более 4 тысяч экзопланет Млечного Пути. В 1995 году они открыли планету вне нашей солнечной системы - экзопланету, вращающуюся вокруг солнцеподобной звезды 51 Пегаса. Для этого ученым пришлось разработать сверхточный спектрометр, который чувствовал слабые смещения спектра звезды, сопровождающие вращение планеты. Джеймс Пиблз был удостоен Нобелевской премии за вклад в понимание развития Вселенной: его теоретическая концепция является "основой современного понимания истории Вселенной, от Большого взрыва до наших дней".

В этом году традиционная церемония вручения премий в Стокгольме отменена из-за пандемии коронавируса. Оглашение лауреатов пройдет, как и планировалось, в октябре, но вручение самих премий перенесено на декабрь и будет проходить в телеэфире. А получать свои награды победители смогут в своих странах - либо в шведском посольстве, либо в учреждении, где они работают.Во время телевизионной церемонии, которая заменит обычный формат мероприятия, будут проводиться онлайн включения из разных стран мира. "Медали и дипломы на этот раз будут вручаться лауреатам при соблюдении мер безопасности в их родных странах", - подчеркнули организаторы.