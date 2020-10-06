Взрывы светошумовых гранат слышны неподалеку от отеля "Достук" в центре Бишкека, где ранее состоялось заседание парламента Киргизии и проходит митинг сторонников экс-депутата Садыра Жапарова, назначенного и. о. премьер-министра страны, сообщает информационное агентство 24.kg.

"У здания гостиницы собралось более 1,5 тысячи человек. Периметр охраняют народные дружины. На площади Победы несколько раз взорвалась светошумовая граната", - говорится в сообщении.

Во вторник депутаты парламента, собравшиеся в отеле "Достук", проголосовали за назначение Жапарова исполняющим обязанности премьер-министра. По данным агентства 24.kg, им удалось обеспечить необходимый для голосования кворум со второй попытки - в гостинице собрались 62 депутата из 120.

Садыр Жапаров родился 6 декабря 1968 года, он родом из северной Иссык-Кульской области. В 2006 году Жапаров окончил Киргизско-российский славянский университет. Он дважды избирался в парламент Киргизии, является основателем партии "Мекенчил", которая проиграла парламентские выборы 4 октября.

В 2013 году на митинге с требованием национализации золоторудного месторождения "Кумтор" в городе Каракол (Иссык-Кульская область) был взят в заложники глава региона Эмильбек Каптагаев. Обвинение в организации митинга в Караколе было предъявлено Жапарову. После этого несколько лет оппозиционер проживал за границей. После возвращения на родину в марте 2017 года он был задержан.

Арест политика спровоцировал акции протеста. Митинг 25 марта 2017 года у здания Государственного комитета национальной безопасности закончился разгоном демонстрантов. Милиция заявила, что акция была пресечена из-за агрессивного поведения ее участников.

2 августа 2017 года решением Первомайского районного суда столицы Жапаров был приговорен к 11,5 года лишения свободы с содержанием в колонии усиленного режима. Он был признан виновным в захвате заложника.

4 октября 2020 года в Киргизии состоялись парламентские выборы. Однако оппозиция отказалась признать их результаты, после чего в Бишкеке начались столкновения протестующих с силовиками. По данным Минздрава, в ходе беспорядков пострадали почти 700 человек, из которых около 200 - сотрудники правоохранительных органов. Один человек погиб.

Ночью демонстранты ворвались в здание Госкомитета национальной безопасности Киргизии и освободили экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Также, по сообщениям местных СМИ, были освобождены бывший премьер-министр Киргизии Сапар Исаков и бывший глава правительства Жанторо Сатыбалдиев. Кроме того, из колонии был освобожден протестующими Садыр Жапаров.

После этого Верховный суд республики оправдал ставшего премьер-министром Жапарова по делу о захвате заложника в 2013 году, сообщил его адвокат Шарабедин Токтосунов.