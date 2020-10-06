HayDmitriy / DepositPhotos Жители Киргизии не могут снять деньги в банкоматах: их отключили, опасаясь мародерства на фоне беспорядков в стране

HayDmitriy / DepositPhotos

Жители Киргизии начали массово жаловаться на невозможность могут снять деньги со счетов в банкоматах. Корреспондент портала Sputnik позвонил в несколько крупных банков страны, и в большинстве из них подтвердили, что эта операция сейчас недоступна.

Как объяснил президент Союза банков Кыргызстана Анвар Абдраев, банкоматы отключены, а средства из них изъяты на фоне беспорядков в стране. "Вы же помните печальный опыт 2005-го и 2010 годов... Тогда доходило до того, что некоторые лица взламывали банкоматы, было мародерство. Вот исходя из этого опыта и приняли такое решение", - сообщил Абдраев. Он уточнил, что офисы коммерческих банков и банкоматы заработают уже на следующий день.

Кроме того, до особого распоряжения приостановлены все финансовые операции, которые производятся через министерство финансов. "В связи со сложившейся ситуацией центральный аппарат, структурные и подведомственные подразделения Министерства финансов провели экстренное собрание с представителями народа, признали власть народа и единогласно рекомендовали назначить исполняющим обязанности министра Мукашева Кыялбека Белековича. Созданы народные комитеты и ополчения, предпринимаются усилия для обеспечения бесперебойного функционирования министерства", - говорится в сообщении. В дальнейшем Минфин проведет стабилизационную работу.

Напомним, на фоне протестов, связанных с недавними парламентскими выборами, оппозиция начала формировать альтернативные органы власти. Так, бывший заместитель министра внутренних дел Киргизии Курсан Асанов объявлен комендантом Бишкека. Об этом сообщил замглавы Совбеза Омурбек Суваналиев, возложивший на себя функции и.о. руководителя Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ). Таким же образом Алмамбет Шыкмаматов был объявлен и.о. генпрокурора и сразу же "отменил" результаты парламентских выборов.

Около 30 сторонников оппозиционных партий захватили мэрию Бишкека и заявили, что "народным мэром" города вместо Азиза Суракматова стал Жоошбек Коеналиев. Позднее стало известно, что Суракматов и ряд других чиновников подали заявления об отставке.