Депутат парламентской фракции "Бир Бол" ("Будь един") Мыктыбек Абдылдаев назначен спикером парламента Киргизии, сообщает ТАСС со ссылкой на информагентство Kabar.

"Пост спикера Жогорку Кенеша (парламента. - Прим. ТАСС) Кыргызстана занял Мыктыбек Абдылдаев, - говорится в сообщении. - Депутаты избрали нового торага (председателя. - Прим. ТАСС) парламента на внеочередном заседании, которое прошло в отеле "Достук".

Абдылдаев занял пост спикера после отставки Дастанбека Джумабекова во время внеочередного заседания парламента Киргизии. На нем рассматривалась процедура проведения заседания по выдвижению на пост премьер-министра республики кандидатуры оппозиционного политика Садыра Жапарова.

Партия "Бир Бол" вошла в Координационный совет, созданный оппозиционными политическими силами Киргизии. "Для выхода из сложившейся кризисной ситуации необходимо избрание главы временного правительства. Сложившаяся ситуация также показала необходимость перехода на мажоритарную систему избрания депутатов", - заявил журналистам вице-спикер парламента Киргизии Мирлан Бакиров.

Столкновения протестующих с силовиками начались в Бишкеке в понедельник после объявления предварительных итогов выборов в парламент Киргизии. Сразу несколько оппозиционных партий заявили, что не признают результаты выборов по причине массовых нарушений и фальсификаций в ходе избирательного процесса. Демонстранты вышли на митинг с требованием отменить результаты голосования и объявить повторные выборы.

Ночью демонстранты ворвались в здание Госкомитета национальной безопасности Киргизии и освободили экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Также, по сообщениям местных СМИ, были освобождены экс-премьер Киргизии Сапар Исаков и бывший глава правительства Жанторо Сатыбалдиев.

По данным Минздрава, в столкновениях пострадали почти 700 человек, из которых около 200 - силовики. Один человек погиб, передает РИА "Новости".

Утром во вторник стало известно о захвате здания правительства Киргизии сторонниками экс-депутата Садыра Жапарова, ранее также освобожденного митингующими из колонии.

Политические партии Киргизии, которые проиграли парламентские выборы, заявили о намерении сформировать народное правительство и выбрать нового премьер-министра. В итоге им стал освобожденный из колонии оппозиционер Садыр Жапаров. Его кандидатура была утверждена на экстренном заседании парламента. А прежний глава кабмина Кубатбек Боронов подал в отставку на фоне протестов.

В ближайшие дни Жапаров должен представить состав и структуру нового правительства республики. По данным СМИ, нынешний состав киргизского кабмина будет продолжать исполнять обязанности до формирования нового правительства.

Бывший заместитель министра внутренних дел Киргизии Курсан Асанов стал комендантом Бишкека. Источник в спецслужбах страны сообщил "Интерфаксу", что и. о. главы Государственного комитета национальной безопасности стал замглавы Совбеза Омурбек Суваналиев, который и выдвинул Асанова комендантом.

Премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров оправдан Верховным судом республики по делу о захвате заложника в 2013 году, сообщил его адвокат Шарабедин Токтосунов.

Садыр Жапаров родился 6 декабря 1968 года, он родом из северной Иссык-Кульской области. В 2006 году Жапаров окончил Киргизско-российский славянский университет. Он дважды избирался в парламент Киргизии, является основателем партии "Мекенчил", которая проиграла парламентские выборы 4 октября.

В 2013 году на митинге с требованием национализации золоторудного месторождения "Кумтор" в городе Каракол (Иссык-Кульская область) был взят в заложники глава региона Эмильбек Каптагаев. Обвинение в организации митинга в Караколе было предъявлено Жапарову. После этого несколько лет оппозиционер проживал за границей. После возвращения на родину в марте 2017 года он был задержан.

Арест политика спровоцировал акции протеста. Митинг 25 марта 2017 года у здания Государственного комитета национальной безопасности закончился разгоном демонстрантов. Милиция заявила, что акция была пресечена из-за агрессивного поведения ее участников.

2 августа 2017 года решением Первомайского районного суда столицы Жапаров был приговорен к 11,5 года лишения свободы с содержанием в колонии усиленного режима. Он был признан виновным в захвате заложника.

Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98% участков в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("Единство", проправительственная партия) с 24,52% голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная партия) с 23,89%, "Кыргызстан"(центристская партия) с 8,73% и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская партия) с 7,11%. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%. Во вторник Центризбирком сам признал итоги выборов недействительными.