В Белоруссии штаб Виктора Бабарико опубликовал видео, записанное Марией Колесниковой на случай задержания, когда она еще работала координатором штаба. Оно было опубликовано во вторник в Telegram-канале экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико, передает ТАСС.

Напомним, 16 сентября Колесниковой предъявили обвинение в публичных призывах к захвату власти. Ее поместили в изолятор после того, как властям не удалось выдворить ее из страны - на границе с Украиной она порвала паспорт.

Когда именно было записано обращение, неизвестно. В нем Колесникова рассказала, что белорусы должны выполнять на государственной работе именно то, что они должны делать и не перерабатывать по просьбе начальства, не покупать товары, чьи производители поддерживают власть, и не доверять белорусским банкам.

"Если вы смотрите это видео, значит, меня арестовали. Я уверена, что мне сейчас не страшно. Надеюсь, не страшно и вам. История о штабе Виктора Бабарико и о всех честных людях, которые хотят перемен к лучшему, - это история со счастливым концом. Вернее, это бесконечное счастье. Мы знаем, что Беларусь изменилась. Мы знаем, что перемены к лучшему уже наступили: просто требуется еще немного времени и усилий для того, чтобы уже давно развалившийся драндулет перестал катиться по инерции. Вы знаете, что мы будем делать - мы будем долбить, долбить, долбить эту власть всеми законными средствами", - сказала Колесникова свои сторонникам.Бойкот провластному бизнесу, забастовки и снятие денег со своих счетов стали основой тактики общегражданского мирного протеста в Белоруссии.

"Отныне мы будем знать, какие товары в магазине стоит покупать, потому что эти товары поддерживают нас, а какие не стоит, потому что их производители поддерживают власть или сами ей являются", - подчеркнула Колесникова.

Она также указала на то, что граждане Белоруссии больше не могут доверять банкам республики. "Мы можем законно распоряжаться своими деньгами и вкладывать в те вещи, в которых уверены. Мы точно не пропадем", - добавила она.

"Мы не забыли о референдуме. Будет зарегистрирована инициативная группа с постановкой на общереспубликанское обсуждение вопроса о возврате конституции 1994 года. Это необходимо для разделения ветвей власти, ограничения сроков и полномочий президента и назначения выборов в новый парламент - Верховный Совет", - отметила Колесникова.

"Мы будем регистрировать партию. Нам могут отказывать, но мы будем настаивать. И партия появится, и референдум будет проведен", - сказала член президиума КС. По ее словам, "это так же очевидно, как и то, что в нашей истории будет счастливый конец".

Колесникова считает, что белорусы уже знают, что "перемены к лучшему уже наступили, просто требуется еще немного времени и усилий для того, чтобы уже давно развалившийся драндулет перестал катиться по инерции". "Мы будем долбить, долбить, долбить эту власть всеми законными средствами", - подчеркнула Колесникова.

"Что будет делать государство, которое станет изгоем для собственных граждан, которому граждане объявили бойкот? Государство может заботиться только о себе, но люди продолжают заботиться друг о друге. Всем любви, всем света и свободы. Ничего не бойтесь. Перемены - это процесс, в конце которого нас всех ждет победа. Вместе победим!" - сказала в конце Колесникова.