Здание ОЗХО в Гааге

MaykovNikita / DepositPhotos Алексей Навальный в берлинской клинике "Шарите"

Алексей Навальный / Facebook

Во вторник Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) сообщила, что передала ФРГ отчет по делу отравленного российского политика Алексея Навального, согласно которому политик был отравлен запрещенным ингибитором холинэстеразы, передает "Интерфакс" . "ОЗХО вчера передала ФРГ отчет миссии ОЗХО по обеспечению технической поддержки в свете отравления господина Алексея Навального 20 августа 2020 года", - сказано в поступившем в агентство во вторник заявлении организации.

Результаты проверок ОЗХО показали наличие в анализах мочи и крови Навального биомаркеров ингибитора холинэстеразы, которые включены в список запрещенных ОЗХО химических веществ.

Напомним, 6 октября вышло первое после отравления оппозиционера интервью Алексея и Юлии Навальных, данное российскому журналисту Юрию Дудю. В нем политик в очередной раз заявил, что за его отравлением стоит президент России Владимир Путин: "Моя версия заключается в том, что это сделали сотрудники либо ФСБ, либо СВР по указанию, конечно, безусловно, Путина". Навальный также подтвердил свои планы вернуться в Россию.

Позднее во вторник Алексей Навальный сообщил, что его юристы обратятся за помощью к спецдокладчику ООН по внесудебным расправам Аньес Калламар и спецдокладчику по свободе слова Ирен Хан, чтобы они расследовали его отравление.

"По идее, расследование со стороны ООН должно полностью устраивать российских официальных лиц. В пресс-релизах они пишут про некое "международное расследование". А что может быть "международнее"?", - рассудил политик.

Калламар расследовала убийство саудовского оппозиционера Джамаля Хашкаджи, напомнил он. Он считает, что спецдокладчик ООН может запросить у Германии результаты его анализов, а у России его одежду и медицинские документы. К спецдокладчикам от имени Навального обратился его французский адвокат Вильям Бурдон, который работал с ним по "делу Ив Роше".

Навальный также напомнил, что в России по факту его отравления до сих пор не возбуждено уголовное дело, и ему с трудом удалось получить постановление от 18 сентября об отказе возбуждать такое дело. Кроме того, международные усилия по расследованию идут про линии Организации по запрещению химического оружия, но тут проверяющих "интересует только сам факт обнаружения "Новичка"", но не судьба Навального, считает он.

Правительство Германии проверяет подробный отчет ОЗХО по инциденту с Алексеем Навальным и вновь призывает РФ дать объяснения, прежние подозрения по поводу использования вещества из группы "Новичок" считает подтвердившимися, сообщила пресс-служба правительства Германии.

"В ближайшие дни между Исполнительным советом ОЗХО и кругом партнеров в ЕС состоится тесный обмен информацией о следующих шагах", - отметил кабмин. Применение химического оружия "не может остаться без последствий", добавили в правительстве. В заявлении также отмечается, что "информация об опасном веществе не должна попасть в чужие руки".

Ранее британское постпредство при ОЗХО сообщило в Twitter, что эксперты ОЗХО пришли к выводу, что российский оппозиционер Алексей Навальный действительно был отравлен нервнопаралитическим веществом "Новичок". "Технический анализ ОЗХО подтвердил, что следы нервнопаралитического вещества "Новичок" были обнаружены в биологических материалах Навального", - говорится в заявлении.

В британском постпредстве подчеркнули, что отчет ОЗХО по этому вопросу был передан германской стороне. "Результаты подтверждают данные, о которых ранее сообщали лаборатории ФРГ, Швеции и Франции. Вещество "Новичок" было использовано, чтобы отравить Навального. Россия должна объяснить, что произошло", - говорится в сообщении.

Между тем в Кремле заявили, что не располагают докладом ОЗХО. Необходимо время, чтобы документ был передан по дипканалам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Более того, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал выводы ОЗХО, "ожидаемо политически ангажированными". "Они подтверждают лишь то, что хотели услышать организаторы мощнейшей русофобской провокации имени Навального", - сказал депутат.

Он заявил также, что все вопросы российской стороны остались без ответа. По его словам, передача отчета ОЗХО Берлину ничего не прояснила. "Берлин молчит и не идет на сотрудничество по всей ситуации вокруг бывшего пациента клиники Charite", - отметил депутат.

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Его сначала госпитализировали в Омске, а затем перевезли на лечение в берлинскую клинику Charite. Немецкие специалисты заявили об отравлении Навального "Новичком", материалы были переданы в ОЗХО.

Канцлер Германии Ангела Меркель ранее говорила, что как только будут получены выводы ОЗХО по Навальному, Евросоюз выработает совместный ответ Москве на случившееся. Она призывала российскую сторону провести собственное расследование и разъяснить Западу, что произошло.