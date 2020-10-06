Азиз Суракматов / wikimedia.org Мэр Бишкека Азиз Суракматов написал заявление об отставке по собственному желанию

Азиз Суракматов / wikimedia.org

Мэр Бишкека Азиз Суракматов написал заявление об отставке по собственному желанию, сообщила в Facebook его помощница Гуля Алмамбетова. "Спасибо за службу, Азиз Эмильбекович", - добавила она, приведя фото заявления.

"Очень жаль. Человек действительно старался для города, а не для себя", - прокомментировала пост одна из читательниц, мнение которой разделили многие комментаторы, отметившие, что жизнь и обстановка в столице при Суракматове значительно улучшились. Другие обратили внимание на то, что заявление датировано 7 октября, а сама эта дата написана другой ручкой и другим почерком.

Решение об отставке глава Бишкека принял на фоне продолжающихся в стране протестов из-за итогов парламентских выборов, а также захвата протестующими здания парламента и аппарата президента. Мэрию Бишкека захватили около 30 сторонников оппозиционных партий, вручившие журналистам пресс-релиз, в котором указано, что "народным мэром" вместо Азиза Суракматова стал Жоошбек Коеналиев. "После народной революции 6 октября в Бишкеке избран народный мэр до момента назначения нового мэра согласно законодательству", - говорится в релизе.

Кроме Суракматова, свои полномочия сложили полномочные представители правительства в Баткенской, Нарынской, Таласской и Иссык-Кульской областях. Все они пишут заявления об уходе по собственному желанию, сообщает Znak.com.

Кроме того, в отставку подал руководитель государственной телерадиокомпании Киргизии Жайнак Усен уулу. Об этом ТАСС сообщили в администрации телеканала. По словам собеседника агентства, руководство канала в настоящее время фактически не контролирует ситуацию, поскольку "приходят какие-то люди с улицы, ведут себя агрессивно и требуют вывести их в эфир, а также не дают работать коллективу".