Трамп выступил против введения общенационального карантина в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что несмотря на пандемию коронавируса вводить общенациональный режим изоляции в Соединенных Штатах нельзя, сославшись при этом на данные о смертности от гриппа в стране, передает "Интерфакс".

"Приближается сезон гриппа! Каждый год множество людей, иногда более 100 тыс., умирают от гриппа, несмотря на наличие вакцины. И мы собираемся закрывать нашу страну?" - написал он в Twitter во вторник. - Нет, мы научились жить с ним (с гриппом. - Прим. "Интерфакса"), как мы учимся жить с COVID-19, что гораздо менее летален во многих группах населения!"

Ранее Трамп, выписавшийся из военного госпиталя имени Уолтера Рида, где его лечили от коронавируса, заявил, что чувствует себя хорошо и призвал народ США не бояться коронавируса. "Я так много узнал о коронавирусе. И одно можно сказать наверняка. Не позволяйте ему доминировать над вами. Не бойтесь этого. Мы должны победить его. У нас есть лучшее медицинское оборудование, лучшие лекарства, все они разработаны недавно", - отметил президент США.

Однако, по данным телеканала CNN, Трамп пока что будет работать в Белом доме во временных кабинетах, оборудованных в картографическом зале и дипломатической приемной, что обеспечит более быстрый доступ политика к врачам и медицинскому оборудованию.

Кроме того, согласно расписанию Трампа, распространенному Белым домом, пока президент США не планирует никаких мероприятий.