Дональд Трамп

Donald J. Trump / Twitter Второй раунд дебатов пройдет 15 октября в Майами

CPD

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник о готовности участвовать во втором раунде дебатов со своим соперником на выборах от Демократической партии Джозефом Байденом. Дебаты пройдут на следующей неделе в штате Флорида.

"Я с нетерпением жду дебатов, которые пройдут вечером в четверг, 15 октября, в Майами. Будет здорово!" - написал в Twitter глава государства, который в понедельник вернулся в Белый дом из госпиталя, где проходил лечение от коронавирусной инфекции.

Глава вашингтонской администрации также подчеркнул, что "чувствует себя великолепно", передает ТАСС.

В понедельник пресс-секретарь избирательного штаба Трампа Тим Мертау сообщил, что американский лидер, несмотря на заражение коронавирусом, намерен принять участие во втором раунде теледебатов с Байденом. При этом представитель предвыборного штаба Байдена Кейт Бедингфилд отметила, что лидер демократов готов будет в случае необходимости перенести дату проведения этих теледебатов.

Первый раунд дебатов Трампа и Байдена состоялся 29 сентября в Кливленде (штат Огайо). Диалог политиков превратился в перебранку. "Во время правления этого президента мы стали слабее, немощнее, беднее, более разобщенными, более жестокими", - сказал Джозеф Байден. Он назвал Трампа "собачонкой" президента РФ Владимира Путина, добавив, что тот отказывается "даже сказать что-либо Путину о наградах за головы американских солдат".

Байден, который при 44-м президенте США Бараке Обаме занимал пост вице-президента, отметил, что сталкивался лицом к лицу с Путиным и "ясно давал ему понять, что мы от него ничего не потерпим".

Трамп во время предвыборных дебатов заявил, что за 47 месяцев на посту главы страны сделал больше, чем Байден за 47 лет на государственной службе. Однако оппонент критически оценил итоги его президентского срока. "Вы худший президент, который когда-либо был в Америке", - ответил Байден, за время дебатов также назвавший соперника лжецом, клоуном и расистом.

Байден также несколько раз потребовал от Трампа "заткнуться" в ответ на постоянные попытки действующего президента перебить своего оппонента. Трамп в долгу не оставался. "Вы употребили слово "умный"? Не используйте это слово в разговоре со мной. В вас нет ничего "умного", Джо", - заявил он Байдену.

Третий раунд дебатов намечен на 22 октября в Нэшвилле (штат Теннесси). Всеобщие выборы в США состоятся 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.

Трамп в ночь на 2 октября сообщил, что у него и у его супруги Мелании выявлен коронавирус. Позже в этот день глава государства прибыл в медицинский центр имени Уолтера Рида в городе Бетесда (штат Мэриленд). В понедельник Трамп покинул госпиталь и вернулся в Белый дом. Его лечащий врач Шон Конли проинформировал, что состояние здоровья президента США позволяет безбоязненно выписать его из медучреждения.

В настоящий момент президент США чувствует себя хорошо. Характерные для заболевания симптомы у него не проявляются, говорится в заявлении лечащего врача президента Шона Конли. "Жизненно важные показатели стабильны, уровень насыщения кислородом 95-97%. В целом у него все по-прежнему хорошо", - заявил Конли. Его слова приводит "Интерфакс".

По его словам, утром Трампа в его резиденции осмотрела группа медиков. "Сегодня он не сообщил ни о каких симптомах", - отмечается в сообщении врача.