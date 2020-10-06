ВСЕ ФОТО Дональд Трамп вернулся в Белый дом и готовится продолжить президентскую кампанию

The White House / flickr.com Президент США Дональд Трамп вернулся в Белый дом из Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида, где он лечился от коронавирусной инфекции

Moscow-Live.ru / Крылов Антон В то же время главный инфекционист США Энтони Фаучи допустил, что состояние Трампа может ухудшиться на фоне наблюдаемой обратной динамики у многих пациентов, выздоравливающих после заболевания COVID-19.

The White House / flickr.com

Президент США Дональд Трамп вернулся в Белый дом из Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида, где он лечился от коронавирусной инфекции. Кадры его возвращения показали местные телеканалы, передает ТАСС.

Американский лидер вышел из здания центра в маске в сопровождении охраны. Он не стал отвечать на вопросы журналистов, которые, в частности, поинтересовались, сколько сотрудников Белого дома заболели вместе с ним и является ли он сам в настоящий момент переносчиком вируса. "Спасибо всем большое", - сказал Трамп, а затем отправился в свою резиденцию на вертолете.

Вертолет приземлился на Южной лужайке Белого дома, где также собрались журналисты президентского пресс-пула. Трамп поприветствовал их, но останавливаться, чтобы ответить на вопросы, не стал. Как сообщает пресс-пул, американский лидер лишь сказал, что чувствует себя "действительно хорошо".

После этого Трамп поднялся по ступеням на южный портик Белого дома и оттуда, сняв медицинскую маску, несколько раз отдал честь, повернувшись к вертолету. Он пообещал в ближайшее время вернуться к участию в предвыборной кампании.

"В скором времени я вернусь к предвыборной кампании! Лживые СМИ показывают только лживые опросы общественного мнения", - написал Трамп в Twitter. По словам пресс-секретаря его избирательного штаба, Дональд Трамп планирует участвовать во втором раунде теледебатов с кандидатом от Демократической партии Джо Байденом, сообщает CNN.

Кроме того, президент опубликовал в Twitter новое обращение, призвав соотечественников не бояться пандемии. "У нас лучшее медицинское оборудование, лучшие лекарства, все это было разработано недавно. <...> Не давайте ему распоряжаться вашей жизнью", - заявил Трамп, отметив, что страна будет и дальше возобновлять работу предприятий. "Выходите на улицы, будьте [при этом] осторожны", - призвал он.

"Теперь мне лучше. Может быть, у меня выработался иммунитет, я не знаю", - сообщил он. По словам Трампа, вакцина от коронавируса будет готова "в самое ближайшее время". В ходе записи видеообращения он был без медицинской маски.

В то же время главный инфекционист США Энтони Фаучи допустил, что состояние Трампа может ухудшиться на фоне наблюдаемой обратной динамики у многих пациентов, выздоравливающих после заболевания COVID-19.

"Проблема в том, что он все еще на достаточно ранней стадии заболевания. И не секрет, что, если вы посмотрите на клиническое течение у людей, иногда на пятом-восьмом дне может начаться обратная динамика", - сказал Фаучи в интервью телеканалу CNN. Однако инфекционист добавил, что это все же маловероятно, к тому же по прибытии в Белый дом президент Трамп выглядел очень хорошо.

Как ранее заявил на брифинге для журналистов его лечащий врач Шон Конли, глава государства не оказывал никакого давления на медиков для ускорения выписки из больницы. "Президент был потрясающим пациентом во время своего лечения здесь", - сказал врач. "Он никогда не давил на нас, чтобы мы делали что-то, что выходит за рамки безопасной и разумной практики", - добавил Конли.

Напомним, об обнаружении коронавируса у президента США стало известно 2 октября. 3 октября он был доставлен из Белого дома в военный госпиталь имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона Бетесде (штат Мэриленд), сообщила пресс-секретарь Белого дома Кайли Макэнани. Ему предоставлена отдельная палата, в которой он будет работать: президент пообещал быстро завершить лечение и вернуться к полноценной работе, "потому что нам нужно сделать Америку снова великой".

За последние дни коронавирус также был обнаружен у помощницы президента Хоуп Хикс, бывшего советника Трампа Келлиэнн Конуэй, трех сенаторов-республиканцев, председателя Национального комитета Республиканской партии Ронны Макдэниел, менеджера предвыборной кампании главы Белого дома Уильяма Степина, трех журналистов из пресс-пула Белого дома, личного помощника Трампа Ника Луна.

При этом врачи сообщали противоречивую информацию о состоянии здоровья президента: как стало известно, ему дважды давали дополнительный кислород и препарат дексаметазон, предназначенный для пациентов, госпитализированных с COVID-19 в критическом состоянии. А официальные лица Белого дома неоднократно описывали здоровье Трампа как улучшающееся, даже когда речь шла о все большем количестве лекарств.

Кроме того, во время лечения президент ненадолго покинул больницу, чтобы поприветствовать сторонников. Кортеж Трампа проехал мимо небольшой толпы его сторонников, после чего вернулся в больницу. Трамп из машины не выходил, но махал из-за закрытого окна рукой. Он был в маске, с ним в машине были другие люди, также в масках. Работник госпиталя, доктор Джеймс Филлипс назвал поступок президента безумным. По словам врача, все, кто находился в машине во время той "совершенно ненужной" поездки, должны быть помещены на карантин на 14 дней.