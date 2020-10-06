Центризбирком Киргизии признал недействительными парламентские выборы 4 октября после протестов в столице. "ЦИК двенадцатью голосами принял решение о признании недействительными итогов голосования"

Официальный сайт Президента Кыргызской Республики Киргизия, 6 октября 2020 года

AKIpress news / YouTube

Центризбирком Киргизии признал недействительными парламентские выборы 4 октября после протестов в столице. "ЦИК двенадцатью голосами принял решение о признании недействительными итогов голосования", - написала член ЦИКа по выборам и проведению референдумов Гульнара Джурабаева в Facebook. Информацию об отмене результатов выборов подтвердили ТАСС в пресс-службе ЦИК страны.

Кроме того, Джурабаева заявила местному изданию 24.kg, что на заседании также обсуждался вопрос о самороспуске ЦИК. "Я считаю, что этой избирательной кампанией мы дискредитировали себя, и поэтому самым лучшим и правильным в этом случае будет решение о досрочном сложении полномочий", - сказала она.

В выборах 4 октября участвовало 16 партий. Преодолеть порог 7% удалось только четырем: "Биримдик" (24%), "Мекеним Кыргызстан" (23%), "Кыргызстан" (9%), "Бутун Кыргызстан" (7%). Из них в прошлом созыве была только партия "Кыргызстан".

Поводом для отмены итогов выборов стали беспорядки, прошедшие накануне в столице Киргизии. В понедельник утром на акцию протеста на центральной площади Бишкека вышли представители двух партий, которые потерпели поражение на парламентских выборах. После обеда к ним примкнули сторонники других проигравших политических сил, к вечеру численность участников акции достигла 5-6 тысяч.

Ближе к концу дня сотрудники правоохранительных органов с помощью спецсредств, включая светошумовые гранаты и резиновые пули, приступили к разгону митингующих. Победу в шестичасовом противостоянии одержали демонстранты, захватившие в итоге Белый дом и освободившие из СИЗО находившегося там с августа 2019 года экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков назвал произошедшее попыткой незаконного захвата власти, однако рекомендовал ЦИК проверить результаты парламентских выборов вплоть до их аннулирования. Лидирующая на выборах в парламент Киргизии политическая партия "Биримдик" ранее заявила, что готова пойти на повторное голосование.