ВСЕ ФОТО В социальных сетях Сербии распространилась фотография, на которой президент Сербии Александр Вучич сидит на стуле на расстоянии около полтора метра от стола президента США Дональда Трампа на приеме в Овальном кабинете

Фото: The President of the Republic of Serbia Александр Вучич и Дональд Трамп

Фото: Александар Вучић Мария Захарова

АГН Москва / Сергей Киселев

В социальных сетях Сербии распространилась фотография, на которой президент Сербии Александр Вучич сидит на стуле на расстоянии около полтора метра от стола президента США Дональда Трампа на приеме в Овальном кабинете.

Снимок в своем Facebook прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова: она приложила к фотографии Вучича в Овальном кабинете скриншот из фильма "Основной инстинкт" с известной сценой "нога на ногу" и добавила, что, по ее мнению, сербский лидер сидел "как на допросе".

Президент Сербии Александар Вучич назвал "примитивизмом" пост Марии Захаровой и выразил сожаление, что в России не ценят позиции Сербии по отношению к ней.

Директор канцелярии по Косово и Метохии, член сербской делегации в Вашингтоне Марко Джурич отреагировал на этот пост в своем Twitter, отметив, что "тот президент у российского президента и полтора часа ждал приема и никогда не требовал отдельного стула":

"А представь себе, тот президент ни одного плохого слова против России не сказал, даже в этом месте [...] а Вам я не позволяю подвергать нападкам гордую Сербию! Устыдитесь!", - заявил член сербской делегации в Вашингтоне.

Министр обороны Сербии Александар Вулин также осудил пост Захаровой о визите делегации республики в США, отметив, что президент Сербии единственный государственный деятель в Европе, который отказался ввести санкции против России.

"Вучич - единственный государственный деятель в Европе, который отказался ввести санкции против России, и верховный главнокомандующий армии, с которой вооруженные силы Российской Федерации имеют самое высокое и самое плодотворное сотрудничество, которое может быть достигнуто. Величина человека не измеряется ни размером стула, на котором он сидит, ни величиной силы, от имени которой он говорит, а размером храбрости на любом стуле защищать свой народ и друзей своего народа", - заявил Вулин.