jovannig / DepositPhotos В Гонконге в воскресенье полиция арестовала не менее 90 человек, вышедших на акции протеста из-за переноса выборов в законодательное собрание Гонконга

jovannig / DepositPhotos

В Гонконге в воскресенье полиция арестовала не менее 90 человек, вышедших на акции протеста из-за переноса выборов в законодательное собрание Гонконга, сообщает Associated Press.

Большинство арестованных отправили под стражу по подозрению в организации незаконных собраний.

Выборы в городе должны были пройти 6 сентября. Однако глава гонконгской администрации Кэрри Лэм 31 июля объявила о переносе выборов на год из-за ситуации с коронавирусом. Критики Лэм утверждают, что администрация опасалась в случае проведения выборов по графику избрания в законодательное собрание представителей оппозиции.

AP отмечает, что оппозиционные демонстрации в Гонконге проводятся регулярно с июня 2019 года, и первоначально были направлены против вступления в силу закона об экстрадиции преступников на территорию материкового Китая. Позднее манифестанты стали требовать расширения свобод специального административного района Гонконг.

30 июня вступил в силу принятый Постоянным комитетом ВСНП Китая закон о национальной безопасности Гонконга.

В соответствии с ним различные сроки тюремного заключения, вплоть до пожизненного, предусмотрены за такие преступления, как сепаратистская деятельность, выступления против государственной власти, терроризм и сговор с иностранными силами, направленный на подрыв национальной безопасности.

Этот закон вызвал резкую критику в США и на Западе, где Пекин обвинили в нарушении демократических принципов и снижении уровня автономии специального административного района КНР.