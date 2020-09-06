Не менее двух десятков человек задержали во время несанкционированных протестов у резиденции президента Белоруссии в центре Минска.

Как сообщают очевидцы, после того как основная часть митингующих разошлась, к оставшимся выбежали силовики и начали задержания. По нвблюдению корреспондентов российских СМИ, задерживают только мужчин.

В районе резиденции усиливаются меры безопасности. Как передает корреспондент агентства, по проспекту Победителей туда проехали десять автозаков, передает "Интерфакс".

Незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил, что свыше 100 человек уже задержали в Минске в воскресенье на акциях. Список имен размещен на сайте организации, он постоянно дополняется.

Кроме того, правозащитники сообщают о задержаниях протестующих и в других городах страны, в частности, Гродно, Бресте, Барановичах, Могилеве и Витебске.

Как сообщалось, в воскресенье в Минске и регионах проходят несанкционированные акции. В центре белорусской столицы на протест собралось несколько тысяч человек.

Силовики выстроили оцепление вокруг резиденции. Участники воскресной акции протеста подошли к нему и, простояв так некоторое время, начали расходиться. Вскоре со стороны проспекта Независимости подъехало несколько автобусов ОМОНа и автозаки, силовики приступили к задержаниям оставшихся.