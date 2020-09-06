Несанкционированные акции протеста сегодня проходят в различных регионах Белоруссии. Число участников марша в центре Минска приблизилась к показателям прошлой недели, передает "Интерфакс".

Как сообщают очевидцы, в общей сложности в шествии принимают участие более 100 тыс. человек. Люди продолжают стягиваться с прилегающих улиц.Силовики перекрыли проспект Независимости в Минске. Как сообщают очевидцы, вокруг дворца Независимости выстроились десять БТР. Подходы к резиденции оцеплены военными и людьми в черном камуфляже без опознавательных знаков.

По словам очевидцев, на проспекте Независимости начали собираться первые участники несанкционированной акции оппозиции. Они развернули бело-красно-белые флаги и начали скандировать лозунги.

Площадь Независимости, которую оппозиционеры определили точкой сбора, с раннего утра была оцеплена милицией. По периметру площади установлены металлические заграждения и дежурят усиленные наряды силовиков. Подземные переходы на площади закрыты. ГАИ просит водителей проезжать ее без остановок даже для высадки и посадки.

В центре города одновременно закрыты несколько станций метро.Как сообщают очевидцы, группа силовиков в защитной амуниции, шлемах-полусферах, вооруженная резиновыми дубинками и щитами пресекла попытку местных жителей на улице Чеботарева собраться в колонну. Люди планировали направиться в центр города для участия в несанкционированной акции оппозиции.

Сотрудники правоохранительных органов окружили людей и начали задержания. Люди оказали сопротивление и отбили у силовиков часть своих сторонников.

В результате столкновения с ОМОН несколько протестующих получили травмы. К месту столкновения прибывают кареты скорой помощи. Несколько человек обратились за медицинской помощью после столкновений протестующих с силовиками вблизи Минского тракторного завода в воскресенье.

Митингующие растянулись вдоль всего проспекта Независимости и движутся в направлении площади Государственного флага, где расположена резиденция Александра Лукашенко.

Первые группы людей подошли к оцеплению у резиденции и остановились в нескольких метрах от него. Силовики развернули там стену из стальных щитов на основе бронированных разведывательно-дозорных машин.

Задержанные есть также в Гродно, эту информацию "Интерфаксу" подтвердил официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Евгений Дудко. По информации tut.by, там произошло несколько "брутальных стычек протестующих с ОМОНом, в какой-то момент кто-то распылил слезоточивый газ".

Снова десятки тысяч людей у стелы "Минск - город-герой". Фото: Еврорадио pic.twitter.com/eqHr1seRcR— МБХ Медиа (@MBKhMedia) September 6, 2020