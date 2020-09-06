Бывший юрист президента США Майкл Коэн утверждает в своих новых мемуарах, что Дональд Трамп восхищается стилем управления российского лидера Владимира Путина, написала газета The Washington Post. В ее распоряжении, как передает ТАСС, оказалась копия книги, выход которой намечен на 8 сентября.

"Что касается России, то Коэн пишет, что причина, по которой Трамп восхищается российским президентом Владимиром Путиным, проще, чем думают многие критики", - отметило издание. По мнению экс-адвоката, главе Белого дома нравится то, что президент РФ "взял под свое руководство целую страну и управляет ею как своей личной компанией - по сути так же, как Trump Organization".

Кроме того, согласно версии Коэна, Трамп в период президентской кампании в США в преддверии выборов 2016 года ошибочно считал Путина "богатейшим человеком в мире", а американский лидер, по словам его бывшего адвоката, очень ценит деньги.

Коэн обратился в книге и к теме приписываемого избирательному штабу Трампа сговора с Москвой. По его мнению, речь в действительности шла не о сговоре, а о совпадении интересов Трампа и России.

"То, что казалось сговором, на самом деле было совпадением интересов, которое заключалось в том, чтобы навредить Хиллари Клинтон любым возможным способом", - убежден юрист. Он утверждает при этом, что идея вмешательства в выборы "не вызывала у него абсолютно никакого беспокойства".

Как отмечает газета, в книге, однако, не приводится достаточно много новых деталей относительно расследования приписываемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году.

В свою очередь в Белом доме опровергли содержащуюся в мемуарах Коэна информацию как не соответствующую действительности.

В частности, представитель администрации высокого ранга заявил The Washington Post, что комментарии Коэна касательно России являются беспочвенными. Он обратил также внимание на то, что по итогам множества расследований не было выявлено "никакого сговора" между предвыборной кампанией Трампа и Москвой.

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни также раскритиковала книгу экс-юриста Трампа. "Майкл Коэн является посрамившим свою честь уголовником, лишенным лицензии адвокатом, который врал Конгрессу. Он лишился всякого к себе доверия, и неудивительно видеть его новые попытки извлечь выгоду из своей лжи", - заявила она.

Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года спецпрокурор США Роберт Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора выигравшего выборы Трампа с РФ.

Сам американский лидер неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период президентской кампании. Москва также называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.

Коэн еще в июле объявил, что намерен выпустить книгу. Позже он пояснил, что в критическом ключе опишет личный опыт общения с Трампом. В опубликованном ранее предисловии, в частности, говорилось, что Коэн якобы был хорошо осведомлен о том, как проводилась в 2016 году предвыборная кампания Трампа. Он также утверждал, что раскроет в своей книге некие подробности, имеющие отношение к приписываемым президенту связям с Россией, наличие которых уже неоднократно опровергалось.

Коэн в декабре 2018 года был приговорен к трем годам тюремного заключения за ряд преступлений, включая уклонение от уплаты налогов, нарушение правил финансирования предвыборной кампании, махинации в банковской сфере и предоставление ложных сведений финансовым организациям США.

Нарушение правил финансирования выразилось в нецелевом использовании средств, выделенных на предвыборную борьбу. Часть этих денег была выплачена за молчание двум женщинам, утверждавшим, что Трамп в прошлом вступал с ними во внебрачные связи.