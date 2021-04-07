Amnesty International представила на своем сайте годовой доклад "Права человека в современном мире". По мнению правозащитников, пандемия коронавируса обнажила системное неравенство, ударив по меньшинствам, работникам здравоохранения и женщинам, а лидеры государств воспользовались предлогом борьбы с пандемией для очередного масштабного наступления на права человека.

Доклад Amnesty International рассказывает о ситуации в 149 странах и анализирует глобальные тенденции в области прав человека в 2020 году. По мнению правозащитников, вследствие многолетней системной дискриминации последствия пандемии особенно сказались на наиболее маргинализованных группах, включая женщин и беженцев. Работники здравоохранения, трудовые мигранты и люди, занятые в теневом секторе экономики, оказались заложниками плачевного состояния национальных систем здравоохранения и неравноправного включения в систему экономической и социальной поддержки.

Amnesty International считает, что меры, принимавшиеся в ответ на пандемию, были скомпрометированы действиями лидеров, которые безжалостно эксплуатировали кризисную ситуацию и использовали пандемию в качестве предлога для массовых нарушений прав человека.

"Пандемия COVID-19 резко обнажила и усугубила неравенство внутри стран и между ними, а также продемонстрировала вопиющее пренебрежение наших лидеров общечеловеческими ценностями. Десятилетия воплощения политики раздора, бездумной бюджетной экономии и отказа инвестировать в ветшающую инфраструктуру общественного сектора привели к тому, что слишком многие люди легко оказались жертвами вируса", - заявила новый генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар. По ее словам, социальные, экономические и политические системы по всему миру "пришли в негодность", что не может отрицать уже никто из мировых лидеров.

Европа и Центральная Азия сильно пострадали от пандемии COVID-19: к концу года в регионе было зафиксировано около 27 миллионов случаев заболевания и 585 тысяч смертей, что составляет почти треть от общемировых показателей. Вполне вероятно, что статистика занижена из-за недоучета, причем в некоторых случаях намеренного, как, например, в Туркменистане.

Во многих странах пандемия усугубила положение беженцев, просителей убежища и мигрантов: часть из них оказались заперты в переполненных лагерях, многие были лишены возможности получать предметы первой необходимости, часть были брошены на произвол судьбы вследствие ужесточения мер пограничного контроля. А многим женщинам и представителям ЛГБТ стало еще сложнее обратиться за защитой и помощью против гендерно обусловленного и домашнего насилия из-за ограничений свободы передвижения.

Люди, оказавшиеся на передовой пандемии, - работники здравоохранения и люди, занятые в теневом секторе экономики, - пострадали из-за планомерного недофинансирования здравоохранения и скудных мер социальной защиты. По состоянию на сентябрь 2020 года самый высокий уровень смертности среди работников здравоохранения в Европе и Центральной Азии наблюдался в Испании, Италии, Кыргызстане, России и Великобритании. Пандемия продемонстрировала, насколько слабой оказалась система здравоохранения как западноевропейских, так и восточноевропейских стран из-за многолетней бюджетной экономии и хронического недофинансирования.

"Мы пожинаем плоды многолетнего умышленного игнорирования проблем главами государств и правительств. В 2020 году из-за небывалого удара, нанесенного пандемией, системы здравоохранения пережили тяжелейшее испытание на прочность, а люди в финансовом смысле оказались брошенными на произвол судьбы. Героями 2020 года стали работники здравоохранения, которые работали на передовой, спасая жизни, а также представители самых малооплачиваемых профессий, которые трудились, чтобы прокормить свои семьи и не допустить остановки систем общественного жизнеобеспечения. Жестоко, но именно те, кто отдавал обществу больше всего, были наименее защищены", - отметила Аньес Калламар.

Что же касается мировых лидеров, то для них пандемия стала поводом для отступления от положений Европейской конвенции по правам человека. Это отступление было зафиксировано как минимум в десяти странах, в том числе на длительное время. Власти еще большего числа стран злоупотребляли существующими и новыми правовыми нормами, чтобы ограничивать свободу выражения мнений.

Так поступили правительства Азербайджана, Армении, Беларуси, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Казахстана, Польши, России, Румынии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана и Франции. Так, в Венгрии правительство премьер-министра Виктора Орбана внесло поправки в Уголовный кодекс страны и ввело наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет за "распространение ложной информации" о COVID-19. А в Азербайджане призыв президента Ильхама Алиева к "изоляции" оппозиции и к "очистке" от нее в связи с пандемией привел к целой череде задержаний критиков власти.

"Руководство некоторых других стран прибегало к чрезмерному применению силы. Так, президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что приказал полиции "расстреливать" людей, которые выйдут протестовать либо будут создавать "проблемы" во время карантина. В Бразилии при президенте Жаире Болсонару во время пандемии COVID-19 произошла эскалация полицейского насилия. С января по июнь полицейские убили по всей стране не меньше 3181 человека - иными словами, в среднем 17 человек каждый день", - говорится в докладе.

"Мы видели весь спектр реакций наших лидеров: от посредственности до лживости, от эгоизма до обмана. Некоторые пытались сделать новой нормой чрезвычайно широкие полномочия и экстренные меры, принятые ими для борьбы с COVID-19, а особо вредоносный "штамм" политиканства пошел еще дальше - кто-то увидел шанс закрепить свою власть. И вместо поддержки и защиты людей, они под предлогом пандемии безжалостно обрушились на их права", - сказала Агнес Калламар.

В Индии кабинет Нарендры Моди развернул новые репрессии в отношении гражданских активистов, вплоть до антитеррористических рейдов по их домам и офисам. В Китае правительство председателя Си Цзиньпина продолжило преследование уйгуров и других мусульманских меньшинств в Синьцзяне, а в Гонконге - узаконило политические репрессии через принятие закона об обеспечении национальной безопасности. В России усилилось подавление инакомыслия: вступили в силу поправки о лишении свободы за распространение "заведомо ложной информации", было ужесточено и без того запредельно ограничительное законодательство о некоммерческих организациях, продолжены атаки на оппозиционные группы и движения.

Кроме того, правительства многих стран тормозили коллективные усилия по восстановлению экономики и систем здравоохранения и торпедировали международное сотрудничество в борьбе с пандемией. Лидеры богатых стран, такие как экс-президент США Дональд Трамп, скупили большую часть доступных вакцин в мире, а правительство Си Цзиньпина подвергло цензуре и преследованиям китайских работников здравоохранения и журналистов, которые попытались заблаговременно поднять тревогу по поводу вируса. "Большая двадцатка" предложила приостановить выплату долгов беднейшими странами, однако позднее настояла на их полном возврате с процентами.

"Пандемия очень четко высветила неспособность мира эффективно сотрудничать в момент острейшей международной потребности в таком взаимодействии, - отметила Аньес Калламар. - Единственный способ выбраться из этой тяжелой ситуации - международное сотрудничество. Власти государств должны в кратчайшие сроки обеспечить всеобщую и повсеместную доступность вакцин и сделать их бесплатными в пунктах вакцинации. Фармацевтические компании должны поделиться своими знаниями и технологиями, чтобы никто не оказался обделен. Члены „большой двадцатки" и международные финансовые институты должны облегчить долговое бремя 77 беднейшим странам, чтобы те смогли принять меры борьбы с пандемией и восстановиться после нее".

В ответ на несостоятельность властей по всему миру усилились протестные движения, включая демонстрации Black Lives Matter в США, протесты под хештегом #EndSARS в Нигерии или протесты против режима Александра Лукашенко в Белоруссии. Вместе с тем в 2020 году правозащитники помогли добиться принятия ряда важнейших законов, особенно в сфере гендерного насилия. Сюда относятся новые законы о борьбе с насилием в отношении женщин и девочек, принятые в Кувейте, Судане и Южной Корее, а также декриминализация абортов в Аргентине, Северной Ирландии и Южной Корее.

"Мы стоим на перепутье. Мы должны освободиться от оков, унижающих человеческое достоинство. Нам необходимо произвести перенастройку и перезагрузку, чтобы построить мир, основанный на равноправии, правах человека и гуманизме. Мы обязаны извлечь уроки из пандемии и объединиться для смелой и созидательной работы с целью построения истинного равенства для всех и каждого", - добавила она.