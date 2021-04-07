Исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) называет концентрацию российских войск вблизи границы с Украиной максимальной с 2014-2015 годов, пишет The Insider.

По информации CIT, к российско-украинской границе перемещаются мотострелковые, артиллерийские, десантные и, по всей вероятности, танковые части. С помощью сервиса gdevagon, позволяющего отслеживать маршруты железнодорожных вагонов по номерам, расследователям удалось установить некоторые пункты назначения - это Крым и окрестности Воронежа. В числе перебрасываемых частей - 76-я дивизия ВДВ из Пскова, а также 74-я мотострелковая бригада из Кемерово.

В Conflict Intelligence Team отмечают, что такие масштабные переброски вооруженных сил из отдаленных регионов страны нельзя объяснить локальными армейскими учениями, как это делают российские власти. При этом официально следующие стратегические маневры "Запад-2021" должны начаться только в сентябре.

Также CIT отмечает, что наращивание российской группировки не является ответом на переброску украинских сил в Крым и на Донбасс, как об этом заявляют прокремлевские источники. По их данным, украинская разведка заявляла о накапливании российских сил еще в начале марта, а первые видео переброски российской техники в Крым относятся еще к февралю. Кроме того, диспозиция российских сил носит скорее наступательный, чем оборонительный характер.

При этом в CIT подчеркивают, что пока не видят признаков подготовки непосредственного вторжения России на Украину. По мнению расследователей, своими действиями Москва планирует лишь "запугать украинское руководство, а также проверить на прочность новую американскую администрацию".

В последних числах марта стало известно, что Россия дополнительно перебросила к восточной границе Украины около четырех тысяч военных. При этом в Кремле выражают беспокойство тем, что Киев "может пойти на провокационные действия", которые способны привести к "возобновлению гражданской войны на Украине".

В Госдепе США заявили, что Россия распространяет дезинформацию относительно ее действий на востоке Украины, призвав Россию воздерживаться от агрессивных действий и "не запугивать" Украину.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия имеет право перемещать войска в пределах территории страны по своему усмотрению, это не представляет угрозы для других государств. Так он ответил на вопрос украинского журналиста, с чем связана переброска российских войск к украинским границам.

По словам Пескова, РФ предпринимает необходимые меры для обеспечения безопасности своих рубежей. "Вы знаете, что по периметру рубежей РФ наблюдается повышенная активность вооруженных сил стран НАТО, других объединений, отдельных стран и т.д., и т.п. Это все обязывает быть начеку", - подчеркнул Песков.

26 марта недалеко от населенного пункта Шумы Донецкой области в результате минометного обстрела со стороны поддерживаемых Россией сепаратистов погибли четверо украинских военнослужащих, еще двое получили ранения. Украинские власти и власти ДНР обвинили друг друга в эскалации конфликта.

Президент Украины Владимир Зеленский направил на место инцидента главу Генштаба, а сам заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с лидерами "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция).

Полпред России в контактной группе Борис Грызлов назвал позицию Киева циничной. "Киевские политики делают вид, что стараются сберечь жизни украинских солдат. Однако на очевидное убийство украинским снайпером 71-летнего жителя Донбасса - гражданина Украины какой-либо реакции не последовало. Такая позиция Киева является циничной и абсолютно безответственной", - заявил Грызлов.

По его словам, украинские военные "продолжают размещать боевую технику в жилых кварталах". "Боевые действия под прикрытием мирного населения, по сути, являются военными преступлениями, и украинская власть, командование Вооруженных сил Украины пытаются втянуть как можно больше своих солдат в совершение этих преступлений", - добавил он.