Белый дом в Вашингтоне

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В Белом доме обсуждается возможность назначить спецпосланника для переговоров о сворачивании проекта "Северный поток-2" по запуску газопровода для поставок российского газа в Германию. Об этом пишет Politico со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников.

В конце марта предложение стать таким спецпосланником получил Эймос Хохстейн, бывший координатор и спецпосланник по вопросам международной энергетики в администрации Барака Обамы, который тогда был близок к тогдашнему вице-президенту Джо Байдену. В октябре 2020 года Хохстейн вышел из наблюдательного совета "Нафтогаза Украины", передает "Интерфакс".

Его кандидатуру неофициально предложил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан. По данным источников издания, пока Хохстейн это предложение не принял.

Сам Хохстейн от комментариев отказался.

До сих пор "Северным потоком-2" занимались эксперты по Европе в Совбезе США и Госдепе, но теперь в Белом доме решили, что вопрос требует большего внимания, особенно с учетом того, что газопровод построен на 96%, отмечает Politico.

По словам опрошенных американских чиновников, Вашингтон оказался в сложной дипломатической ситуации. Администрация Белого дома не хочет, чтобы Москва получила "энергетический рычаг" для воздействия на Евросоюз, но она также не хочет обострения отношений с Германией, которая поддерживает строительство газопровода. "Мы находимся между молотом и наковальней", - сказал в марте высокопоставленный чиновник администрации Белого дома.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. метров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Ряд стран Евросоюза и США считают, что проект даст Москве возможности усилить давление на ЕС и Украину, на экономику которой значительно влияет газовый транзит.

Строительство "Северного потока 2" было остановлено год назад после включения в военный бюджет США санкций в отношении судов, ведущих морскую укладку труб. Из-за введения санкций швейцарский подрядчик Allseas свернул работы по проекту.

После этого российская сторона взялась за достройку магистрали собственными силами. В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG (принадлежит "Газпрому") возобновила прокладку трубы, построив 2,6 км трубопровода в исключительной экономической зоне Германии.

"Газпром" рассчитывает на ввод "Северного потока - 2" в эксплуатацию "в разумные сроки". В компании отмечают, что "Северный поток - 2" остается одним из приоритетных инвестиционных проектов холдинга в 2021 году.

В новый оборонный бюджет, который был принят в обход вето президента США, включены дополнительные санкции против "Северного потока 2". Они направлены также против страховщиков судов и сервисных компаний, выполняющих геодезические, траншейные, сварочные и другие работы. Под санкции подпадают также компании, которые осуществляют тестирование и сертификацию проекта, без чего он не может быть введен в эксплуатацию.