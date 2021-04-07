6 апреля в Риме прошли протесты против коронавирусных ограничений, демонстранты вступили в столкновение с полицией

Katia Ancona / twitter.com

6 апреля в Риме прошли протесты против коронавирусных ограничений, демонстранты вступили в столкновение с полицией. По меньшей мере один полицейский получил ранения, передает агентство Ansa. Среди участников акции есть задержанные и получившие ранения.

Акции протеста рестораторов и бизнесменов, скандировавших "Мы предприниматели, а не преступники", прошли во многих городах Италии. Протестующие на римской площади Монтечиторио перед зданием палаты депутатов попытались прорвать кордон полиции и начали кидать в силовиков пластиковые и стеклянные бутылки, также сообщается о применении пиротехнических средств.

В акции приняли участие владельцы и сотрудники ресторанов и других заведений общественного питания, туристических магазинов и фитнес-центров, которые протестуют против введенных ограничений, остановивших или существенно ограничивших их бизнес. На Апеннинах заведения общепита до конца апреля могут работать только навынос, будут закрыты многие магазины.

Как сообщают журналисты, в толпе протестующих заметили представителей правоэкстремистских группировок. Многие участники митинга были без медицинских масок, что запрещено действующими правилами. Cреди демонстрантов был замечен человек в головном уборе в виде рогов и в меховой одежде, напоминавший участника январского штурма Капитолия в США. Однако в Риме участникам протеста не удалось проникнуть в правительственные здания.