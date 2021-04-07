Аэропорт Дубая

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Все задержанные после массовой фотосессии в обнаженном виде на балконе одного из небоскребов в Дубае в Объединенных Арабских Эмиратах будут депортированы из страны. Об этом сообщил в Twitter медиацентр правительства Дубая.

Депортируют в том числе и 33-летнего россиянина Алексея Концова, которого полиция проверяла на причастность к организации съемки видеоролика. "Генеральная прокуратура Дубая завершила расследование публикации видеоролика, которая противоречила закону ОАЭ. Участники будут депортированы из ОАЭ. Больше комментариев по этому поводу сделано не будет", - говорится в заявлении, которое приводит "Новая газета".

Полиция ОАЭ 5 апреля задержала в Дубае 12 девушек, а также двух мужчин, один из которых оказался гражданином РФ.

По данным пресс-секретаря украинского МИД Олега Николенко, среди задержанных были 12 гражданок Украины. Россиянок, а также гражданок Белоруссии и Молдавии среди участниц фотосессии не оказалось, хотя первоначально были и такие предположения.

Девушек обвинили в том, что они своими действиями на балконе в курортном районе Dubai Marina призывали к распутному поведению. Они также распространяли в соцсетях фото и видеоматериалы непристойного характера.

Участницам фотосессии, которую местные власти сочли аморальной и "не отражающей ценности и этику эмиратского общества", грозило до шести месяцев тюрьмы и штраф в 1,3 тысячи долларов, а организатору - тюремное заключение на 1,5 года. Отметим, что в ОАЭ даже за поцелуй в общественном месте и употребление алкоголя грозит уголовное наказание.

Условия содержания задержанных в изоляторе Олег Николенко назвал приемлемыми, пишет UNN. По его словам, девушки обеспечены едой и при необходимости могут обратиться к доктору. Консульство поддерживает связь с родными задержанных.

Среди задержанных опознали 19-летнюю модель Дарью Хорунженко из Полтавы, стилиста по бровям Екатерину Кащенко, 20-летнюю Анастасию Кашубу и ее ровесницу, визажиста из Киева Татьяну Борисенко, а также Марианну Федчук из Ужгорода. Все они опубликовали снимки и видео из Дубая в соцсетях.

Между тем Life утверждал, что в скандальной фотосессии участвовали 40 моделей.

По некоторым данным, фотосессия была организована в рамках рекламной кампании израильской версии американского порносайта, пишет The Daily Mail.