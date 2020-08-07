Группа специалистов Интерпола направлена в Бейрут для расследования причин взрыва в порту, в результате которого погибло более 150 человек, передает РБК со ссылкой на сообщение Международной организации уголовной полиции.

В столице Ливана будут работать специалисты IRT (группы реагирования на инциденты), куда, в частности, входят специалисты по идентификации жертв стихийных бедствий.

"Опыт Интерпола в предоставлении такого рода помощи может быть полезен национальным властям, и мы продолжим оказывать любую помощь, которую запросит Ливан", - заявил глава Интерпола Юрген Шток.

Группа реагирования на инциденты обычно развертывается по запросу страны - члена организации. Например, в 2019 году IRT Интерпола была развернута в столице Кении Найроби после взрыва бомбы в отеле Riverside, также она работала в Эфиопии после крушения Boeing 737MAX.

Напомним, разрушительный взрыв прогремел во вторник в районе морского порта Бейрута. Взрывной волной были уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2750 тонн конфискованной таможенными службами в 2014 году аммиачной селитры. Погибли 154 человека, около пяти тысяч получили ранения.