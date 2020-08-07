6 августа в Киевском сквере Минска звукорежиссеры Дворца молодежи Кирилл Галанов и Владислав Соколовский включили собравшимся на "Дне открытых дверей учреждений дополнительного образования" песню "Перемен" Виктора Цоя

TUT.BY. Политика / YouTube Зрители на "Дне открытых дверей учреждений дополнительного образования"

TUT.BY. Политика / YouTube

Центральный районный суд Минска арестовал на 10 суток звукооператоров Кирилла Галанова и Владислава Соколовского, включивших песню "Перемен" группы "Кино" на вчерашнем мероприятии, организованном местными властями, сообщает TUT.BY. Они обвинялись в мелком хулиганстве и неповиновении сотрудникам милиции.Кирилла Галанова признали виновным в обоих правонарушениях и приговорили за каждое из них к пяти суткам, суммарно - к десяти суткам ареста, сообщает онлайн-издание "Медиазона". Владиславу Соколовскому был назначен административный арест 8 суток по статье о хулиганстве и 6 суток за неповиновение законным требованиям. Путем частичного сложения назначенных наказаний его приговорили к аресту продолжительностью 10 суток.

В Мингорисполкоме утверждает, что диджеи устроили акцию "по сценарию предвыборного штаба Светланы Тихановской", которая якобы была направлена на "создание конфликта с непредсказуемыми последствиями".

Слушания по делам диджеев проходили в суде параллельно. Поддержать молодых людей в зал суда приехала глава избирательного штаба бывшего банкира Виктора Бабарико Мария Колесникова.

Галанов назвал обвинения в свой адрес "абсолютной ложью". На вопрос судьи о том, почему он включил песню Цоя "Перемен!", Соколовский ответил следующими словами: "На это время был запланирован митинг и нас использовали как затычку, чтобы занять место. Это возмутило меня, я не хотел участвовать в этом действии. Это неприлично, незаконно и это противоречит моим убеждениям. Я хотел поддержать Светлану Тихановскую, не было умысла срывать концерт".

Накануне в Минске прошло сразу несколько массовых мероприятий. В парке Дружбы народов, где изначально должен был пройти митинг в поддержку Светланы Тихановской, местные власти устроили празднование Дня железнодорожных войск, так что акцию альтернативного кандидата на пост президента пришлось отменить.

В Киевском сквере состоялся "День открытых дверей учреждений дополнительного образования", куда и решили прийти сторонники Тихановской. Во время выступления на празднике баяниста Виталия Воронко неожиданно зазвучала песня Виктора Цоя "Перемен!" Стоявшие за пультом диджея звукорежиссеры Кирилл Галанов и Владислав Соколовский подтвердили журналистам, что намеренно поставили эту песню, потому что желают перемен и готовы к тому, что останутся без работы.

Присутствующие на празднике встретили песню Цоя аплодисментами и криками "Молодцы!" После этого представитель администрации района предупредил диджеев, что они срывают праздник, и вызвал милицию. После окончания мероприятия милиция задержала Галанова и Соколовского.

Авторы популярного Telegram-канала "Беларусь головного мозга" предложили устроить по всей стране флешмоб в поддержку "героев вчерашнего дня". Для участия в акции, белорусам предложили выйти в 19.00 на центральные улицы своих городов, громко включить песню Цоя "Перемен!" и поднять руки с белыми браслетами.