Pixabay.com Представители стран ЕС призвали к проведению честных выборов в Белоруссии

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Германия, Франция и Польша обеспокоены развитием ситуации в Белоруссии и призывают местные власти обеспечить проведение честных и справедливых президентских выборов. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД Германии, Франции и Польши Хайко Мааса, Жан-Ива Ле Дриана и Яцека Чапутовича. Его цитирует ТАСС.

"Мы <...> с большой обеспокоенностью наблюдаем за нынешним развитием ситуации в Белоруссии. В преддверии президентских выборов мы твердо поддерживаем право населения Белоруссии воспользоваться своими гражданскими свободами, в том числе избирательным правом, и выступаем за независимость и суверенитет республики", - говорится в заявлении. Его авторы отмечают, что возможность наблюдать за выборами не была предоставлена ни одной из международных организаций, включая ПАСЕ и Парламентскую ассамблею ОБСЕ.

"Мы настоятельно призываем белорусские власти провести предстоящие президентские выборы честным и справедливым образом, что включает в себя обеспечение независимого контроля со стороны местных наблюдателей. Мы приняли к сведению тревожные сообщения о нарушениях при досрочном голосовании", - подчеркивается в заявлении.

Главы МИД Германии, Франции и Польши также призвали власти Белоруссии освободить всех находящихся в заключении по политическим мотивам, указав на то, что Белоруссия является "важным соседом ЕС и активным членом [программы] "Восточного партнерства". Они также выразили надежду на расширение отношений между Минском и ЕС при соблюдении демократических ценностей и гражданских свобод.

В свою очередь, верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель назвал неприемлемыми ограничения свободы слова и аресты протестующих и активистов в преддверии президентских выборов. Он призвал "немедленно освободить всех активистов, защитников прав человека, блогеров и журналистов, задержанных по политическим мотивам", подчеркнув, что суверенитет и независимость страны могут быть усилены только путем проведения мирных, свободных и честных выборов.

"Страны ЕС призывают власти Белоруссии обеспечить соблюдение фундаментальных свобод мирных собраний и самовыражения в соответствии с международными обязательствами Белоруссии", - говорится в заявлении. ЕС также призвал Минск гарантировать соблюдение прав всех кандидатов в президенты и отказаться от использования силы против манифестантов.

Ранее незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало, уехавший из страны в РФ, написал открытое письмо президентам и премьер-министрам 32 стран, в том числе США, Германии, Франции и Великобритании с просьбой обратить внимание на проводимую белорусским режимом антинародную политику и содействовать проведению честных и открытых выборов в республике.

Одним из зарегистрированных кандидатов в президенты страны стала Светлана Тихановская: в интервью немецкому изданию Bild она обратилась к канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой связаться с действующим президентом Беларуси Александром Лукашенко и потребовать от него проведения честных выборов. Она рассказала, что после выдвижения в президенты ей начали поступать угрозы, связанные с двумя детьми, и заявила о высоком уровне бедности в стране и давлении на инакомыслящих. "[Лукашенко] сделал Белоруссию страной, в которой гражданин должен решать: покупать ли мне сегодня кусок хлеба, пакет молока или лекарство? Народ беден, а наша экономика слаба. Люди живут от зарплаты до зарплаты... Белоруссия - страна страха. Правительство всегда может придумать причину, по которой вас посадят в тюрьму", - заявила она.