Во Франции в городе Гавре спецназ задержал мужчину, подозреваемого в захвате заложников в банке, передает "Интерфакс". Он выдвигал странные требования и, в частности, хотел добиться освобождения "палестинских детей, несправедливо содержащихся в заключении в Израиле"

Стоп-кадр видео BFMTV / YouTube О завершении полицейской спецоперации и освобождении последней заложницы сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен. "Гавр: захватчик заложников задержан. Заложники освобождены, они целы и невредимы. Я благодарю бойцов RAID (службы спецназа. - Прим. "Интерфакса") за их хладнокровие и профессионализм, а также все мобилизованные под руководством префекта полиции (департамента) Приморская Сена силы безопасности и спасения", - написал в ночь на пятницу в микроблоге Twitter глава МВД

Стоп-кадр видео RMC / YouTube

Во Франции в городе Гавре спецназ задержал мужчину, подозреваемого в захвате заложников в банке, передает "Интерфакс". Он выдвигал странные требования и, в частности, хотел добиться освобождения "палестинских детей, несправедливо содержащихся в заключении в Израиле".

О завершении полицейской спецоперации и освобождении последней заложницы сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен. "Гавр: захватчик заложников задержан. Заложники освобождены, они целы и невредимы. Я благодарю бойцов RAID (службы спецназа. - Прим. "Интерфакса") за их хладнокровие и профессионализм, а также все мобилизованные под руководством префекта полиции (департамента) Приморская Сена силы безопасности и спасения", - написал в ночь на пятницу в микроблоге Twitter глава МВД.

Мэр Гавра, бывший премьер-министр Франции Эдуар Филипп также сообщил в Twitter об успешном окончании операции, заявляя о "гордости и признательности" силам порядка. Он адресовал поздравления и благодарность национальной полиции и бойцам спецназа, которые "в очередной раз проделали замечательную работу на службе наших сограждан".

Ранее сообщалось, что вооруженный пистолетом 34-летний человек, известный сотрудникам правоохранительных органов своей психической неуравновешенностью и рядом уголовных деяний, захватил шесть заложников в отделении одного из банков Гавра.

Требования преступника, отмечали СМИ, были маловразумительными. В частности, он требовал "освободить палестинских детей, несправедливо содержащихся в заключении в Израиле", а также, чтобы палестинцы моложе 40 лет могли быть допущены на Храмовую гору.

Переговорщики спецназа в течение нескольких часов уговаривали преступника освободить заложников. Захватчик выпускал их по одному. В итоге переговорщикам удалось убедить злоумышленника сдаться.

Сотрудники правоохранительных органов считают, что захвативший заложников хотел таким образом прославиться.