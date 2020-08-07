Управление по контролю за иностранными активами Минфина США

AgnosticPreachersKid / Wikipedia Кэрри Лэм

VOA / Wikipedia

США ввели санкции в отношении главы администрации Гонконга Кэрри Лэм за ограничение политических свобод в этом административном районе КНР, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Associated Press.

О санкциях объявил Минфин США. Ограничения вводятся в отношении Лам, а также некоторых китайских чиновников. Под рестрикции попали комиссар полиции Гонконга Крис Тан, его предшественник на этом посту Лу Вэйцун (Стивен Ло), секретарь (министр) по вопросам безопасности Джон Ли, секретарь по делам юстиции Тереза Чэн (Чжэн Жохуа) и другие местные чиновники. По мнению Вашингтона, те, чьи имена были внесены в санкционные списки, причастны к "подрыву автономии Гонконга и ограничению свободы слова и собраний".

"США поддерживают народ Гонконга, мы будем использовать наши инструменты и полномочия против тех, кто подрывает их автономию", - заявил министр финансов США Стивен Мнучин, слова которого приводятся в пресс-релизе.Ранее Лэм объявила, что выборы в Законодательный совет Гонконга будут отложены на год из-за резкого ухудшения эпидемиологической ситуации.

Заявление о переносе волеизъявления прозвучало по окончании процесса регистрации кандидатов, который длился с 18 по 31 июля. Законодательный совет Гонконга - 70-местный однопалатный парламент. Половина депутатского корпуса выбирается прямым голосованием по территориальным округам, другую половину выдвигают отраслевые сообщества по профессиональному признаку.

Представители оппозиционных партий выступают против идеи переноса голосования, считая, что это уменьшит их шансы. Они рассчитывали занять половину кресел, чтобы получить возможность контролировать парламент и блокировать принятие тех или иных пропекинских законов. В конце июля избирком отказал в регистрации 12 кандидатам с "непатриотичными взглядами", в том числе радикальному молодежному активисту Джошуа Вонгу - одному из лидеров гонконгского протестного движения.

Напомним, 30 июня Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (парламент) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Он нацелен на предотвращение таких преступлений, как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти и сговор с иностранными силами, и предусматривает в качестве высшей меры наказания пожизненное заключение.

Центральное правительство Китая также создало в этом административном районе специальные органы госбезопасности, на которые не будет распространяться юрисдикция гонконгской администрации. Этот закон вызвал резкую критику в США и на Западе, где Пекин обвинили в нарушении демократических принципов и снижении уровня автономии специального административного района КНР.

В США был принят закон "Об автономии Гонконга", предусматривающий санкции против китайских официальных лиц, ограничивших свободы Гонконга. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что помимо закона подписан указ, отменяющий привилегированное отношение Вашингтона к Гонконгу. В частности, это ведет к прекращению торговых преференций и к прекращению передачи туда американских технологий.