7 августа самолет авиакомпании Air India Express, прилетевший из Дубая в индийский город Кожикоде, выехал за пределы ВПП и развалился. Особенно пострадала кабина пилотов. На борту самолета находились 190 человек

ѕαtчα prαdhαn / Twitter По данным полиции, в авиакатастрофе погибли 14 человек. Пострадали 123 человека, из них 15 получили серьезные травмы

ѕαtчα prαdhαn / Twitter

7 августа самолет авиакомпании Air India Express, прилетевший из Дубая в индийский город Кожикоде, выехал за пределы ВПП и развалился. Особенно пострадала кабина пилотов. На борту самолета находились 190 человек - 184 пассажира и шесть членов экипажа, передает "Интерфакс".

ЧП случилось после дождя на скользкой взлетно-посадочной полосе. Многих пассажиров спасло то, что самолет не загорелся. при посадке самолет двигался на полной скорости и проскочил взлетно-посадочную полосу, после чего развалился на части.

Аэропорт в настоящее время закрыт.

Рейс выполнялся в рамках программы по возвращению граждан Индии из-за рубежа, которые остались за границей из-за пандемии.

По данным полиции, в авиакатастрофе погибли 14 человек. Пострадали 123 человека, из них 15 получили серьезные травмы.

Не менее 20 человек погибли, более 140 получили травмы в результате жесткой посадки самолета авиакомпании Air India в пятницу в аэропорту , сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на чиновников. По данным издания, погибли оба пилота лайнера. 15 человек получили серьезные травмы.

Министр гражданской авиации Индии Хардип Сингх Пури сообщил, что "спасательные операции завершены", и "пострадавшие получают помощь в различных больницах города". Пострадавших распределили в 13 больниц городов Кожикоде и Малаппурам.

Пресс-атташе генконсульства России в Ченнаи Юрий Белов заявил об отсутствии россиян на разбившемся в Индии самолете. "В настоящий момент почетный консул России в Керале Ратиш Наир выясняет данную информацию. Но, по предварительным данным, росграждан на данном борту не было", - сказал дипломат.