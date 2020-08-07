Стоп-кадр видео РБК / YouTube В Белоруссии на избирательном участке Столбцовского избирательного округа задержали начальника штаба кандидата в президенты Сергея Черечня Николая Лысенкова. Как сообщил порталу Tut.by сам кандидат, Лысенкову инкриминируется ст. 23.34 КоАП (организация несанкционированного массового мероприятия)

Стоп-кадр видео РБК / YouTube

В Белоруссии на избирательном участке Столбцовского избирательного округа задержали начальника штаба кандидата в президенты Сергея Черечня Николая Лысенкова. Как сообщил порталу Tut.by сам кандидат, Лысенкову инкриминируется ст. 23.34 КоАП (организация несанкционированного массового мероприятия).

Пресс-атташе Сергея Черечня Виктория Стрелковская уточнила РИА "Новости", что начальник штаба задержан на 72 часа.

Лидер белорусской социал-демократической партии "Грамада" Сергей Черечень является одним из пяти кандидатов, зарегистрированных для участия в президентских выборах. Также в выборах принимают участие сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывший депутат Анна Канопацкая, оппозиционер Светлана Тихановская, президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Предвыборная кампания проходит на фоне массовых протестов против действующего президента, который избирается на шестой срок подряд и находится у власти уже 26 лет. Силовики арестовали двух оппонентов Лукашенко, собиравшихся участвовать в выборах - банкира Виктора Бабарико и популярного в Белоруссии блогера Сергея Тихановского. Еще одному кандидату от оппозиции, бизнесмену Валерию Цепкало ЦИК отказал в регистрации. Несмотря на это, Цепкало уехал из страны вместе с детьми, опасаясь ареста и других форм преследования.

Выборы в Белоруссии пройдут в воскресенье, 9 августа. По итогам трех дней досрочного голосования явка составляет 22,47%. Это значительно больше, чем на предыдущих выборах. Белорусская инициатива "Честные люди" заявила, что явка в ходе досрочного голосования завышается властями, что может свидетельствовать о масштабных фальсификациях.