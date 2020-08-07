Fmprc.gov.cn Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь назвал беспочвенными публикации в СМИ о том, что сотрудничество Китая и Саудовской Аравии в сфере атомной энергетики даст возможность Эр-Рияду разработать ядерное оружие

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Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь назвал беспочвенными публикации в СМИ о том, что сотрудничество Китая и Саудовской Аравии в сфере атомной энергетики даст возможность Эр-Рияду разработать ядерное оружие. Как отметил дипломат в пятницу на регулярном брифинге, Китай строго исполняет свои обязательства в сфере нераспространения ядерного оружия.

"Эти заявления беспочвенны. Китай и Саудовская Аравия поддерживают отношения всеобъемлющего стратегического партнерства и сотрудничества. Последние несколько лет наши связи стабильно развиваются. Сотрудничество двух стран во всех областях является успешным и плодотворным", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Слова Вана Вэньбиня приводит ТАСС.

По словам дипломата, "Китай и Саудовская Аравия поддерживают обычное сотрудничество в сфере энергетики". "Китай всегда придерживался ответственной позиции по содействию глобальному мирному использованию атомной энергетики и исследованиям в этой сфере, - подчеркнул официальный представитель ведомства. - Мы намерены строго исполнять свои международные обязательства в области нераспространения ядерного оружия и на основе базирующегося на взаимном уважении и выгоде сотрудничества будем вести взаимодействие с другими странами в сфере мирного использования атомной энергии. Это позволит нам внести свой вклад в стабильное развитие мира".

Во вторник газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники среди должностных лиц западных стран, сообщила о том, что Саудовская Аравия при помощи двух китайских компаний строит на северо-западе королевства предприятие, предназначенное для производства "желтого пирога" - концентрата, получаемого в процессе обработки урановой руды. По ее данным, строительство вызывает обеспокоенность США и их союзников, которые подозревают, что Эр-Рияд не отказывается от разработки ядерных вооружений. Министерство энергетики Саудовской Аравии на запрос газеты "категорически опровергло" сведения о строительстве предприятия по получению уранового концентрата в пустыне в районе города Аль-Ула.

Как сообщила в среду газета The New York Times со ссылкой на источники в американской администрации, разведка США изучает эти данные. Источники издания указывают, что создание такого предприятия, которое якобы осуществляется в сотрудничестве с Китаем, может привести к получению Эр-Риядом ядерного топлива, которое впоследствии может быть использовано в создании ядерного оружия. По информации издания, американская разведка располагает спутниковыми снимками местности, которые указывают на то, что строительство завода началось там в 2014 году.

В Госдепартаменте отказались комментировать сведения источников газеты, однако подчеркнули, что Вашингтон "регулярно предупреждает всех своих союзников о рисках сотрудничества с КНР в вопросах мирного использования ядерной энергии". По мнению представителей американского внешнеполитического ведомства, это впоследствии может обернуться "ограничениями, стратегическим давлением и кражей технологий".

В июле 2017 года правительство Саудовской Аравии одобрило проект развития мирной атомной энергетики, основная цель которого - освобождение от нефтяной зависимости. Эта концепция развития предусмотрена в программе "Видение-2030", инициированной кронпринцем в 2015 году. В ноябре 2018 года наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд дал старт ряду крупных проектов, в том числе созданию в королевстве первого исследовательского ядерного реактора на базе Центра науки и технологий им. Короля Абдель Азиза (King Abdulaziz City for Science and Technology, KACST).

Министр энергетики королевства принц Абдель Азиз бен Сальман в сентябре 2019 года заявил о планах в перспективе добывать и обогащать уран для национальной программы ядерной энергетики. Глава ведомства указал, что его страна планирует начать с двух ядерных реакторов для исследований, но не привел при этом сроков реализации проекта.

Как сообщалось ранее, один из ведущих мировых экспортеров нефти планирует к 2030 году вырабатывать 9,5 гигаватт электроэнергии за счет возобновляемых источников. В планах строительство 16 ядерных реакторов на территории страны. С октября 2017 года в конкурентном диалоге по сооружению первой АЭС в Саудовской Аравии участвует госкорпорация "Росатом".