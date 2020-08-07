Нашумевшее задержание предполагаемых боевиков ЧВК Вагнера в Белоруссии могло оказаться провокацией со стороны украинских спецслужб

Телеканал ОНТ / YouTube Вербовка и сопровождение участников задержанной группы шли с виртуальных телефонных номеров, билеты для групп были приобретены через украинские турфирмы, а сразу после задержания 29 июля в посольство Украины в Минске были переданы списки задержанных

АТН: новости Беларуси и мира / YouTube

Нашумевшее задержание предполагаемых боевиков ЧВК Вагнера в Белоруссии могло оказаться провокацией со стороны украинских спецслужб. Вербовка и сопровождение участников задержанной группы шли с виртуальных телефонных номеров, билеты для групп были приобретены через украинские турфирмы, а сразу после задержания 29 июля в посольство Украины в Минске были переданы списки задержанных. Об этом "Комсомольской правде" рассказал источник в российских спецслужбах.

Вербовка группы началась со звонка из Сирии. Некий "Сергей Петрович" обзванивал бывших бойцов так называемой ЧВК Вагнера с предложением поработать на охране нефтяных объектов в Сирии. На мобильниках действительно высвечивался код арабской республики, но, как выяснилось позже, номер был виртуальным и с него доступны только исходящие звонки. При этом звонивший интересовался уровнем опыта и подготовки, включая навыки управления "Буками" и знакомство с российскими военными в зоне АТО, и давал понять, что является одним из высоких начальников ЧВК Вагнера. А с середины мая к переговорам подключился некий менеджер по безопасности "Роснефти" Сергей Викторович Безинский.

Один из ветеранов боевых действий в Донбассе Артем Миляев вызвался рекрутировать группу для "работы за рубежом": при наборе людей он зачем-то использовал атрибутику ликвидированной в 2018 году ЧВК "Мар", а после этого отправил анкетные данные с фотографиями и реквизитами банковских карт на электронный адрес Безинского. Отмечается, что человек с такими данными не значится не только в штате "Роснефти", но и вообще в России. А адрес его электронной почты в России не зарегистрирован и перестал работать 31 июля - спустя двое суток после ареста россиян.

6 июля якобы "из Роснефти" Миляеву сообщили, что прежний куратор погиб в Ливии, и через несколько дней на него вышел новый куратор, позвонив уже с венесуэльского номера. Номер оказался принадлежащим консульскому отделу посольства России в Каракасе, но без возможности исходящих международных звонков. Новый куратор предложил переориентироваться под "проекты "Роснефти", разбив собранную команду на пять групп. Четыре отряда должны были выдвигаться в Минск 24 июля, 26 июля, 4 августа и 6 августа, еще одной группе предстояла морская переброска в Венесуэлу. В первой партии были преимущественно люди, имевшие раньше украинское гражданство и воевавшие в Донбассе.

Вылет из столицы Белоруссии по маршруту Стамбул - Гавана - Каракас был назначен на 25 июля. За 10 дней до этого Миляеву на электронную почту пришли копии авиабилетов на рейс турецкой авиакомпании с вылетом из Минска 25 июля. Авиабилеты выглядели как приобретенные через интернет-сайт киевской фирмы Must Go, но с реквизитами туристической компании Coral Travel. Через офис "Турецких авиалиний" в Москве было установлено, что билеты приобретались в агентстве, зарегистрированном на территории Украины.

При бронировании была указана контактная информация фирмы, расположенной в Киеве и зарегистрированной в январе 2020 года, а в цепочку приобретателей билетов была встроена украинская компания "Изи тревел Украйнс". Билеты для другой группы также приобретались украинской фирмой. А первая группа собиралась в путь, их билеты в Стамбул были сперва перебронированы, а затем аннулированы, о чем сами они узнали только 25 июля. Ситуацию осложнило то, что им дали указание уничтожить старые билеты, а все оплаты в рамках "проекта" проводились исключительно наличными, чтобы цепочку выплат было сложнее отследить.

На границе с Белоруссией россияне показали свои копии договоров с компанией "РН-Запад". Билеты нашлись у встречающей стороны - гражданина Белоруссии Геннадия Компана, которые ему прислали с того же незарегистрированного адреса "Роснефти" и распечатаны на ближайшей к границе автозаправке. Все договоры и печати оказались поддельными, а якобы подписавший их руководитель фирмы Рустамов давно живет в Самаре. Размещением россиян в Минске занималась Лариса Николаевна Самарина, которая представилась как сотрудница российского посольства в Стамбуле и специалист "Роснефти". Она также использовала подставной телефонный номер, который в сотовых сетях не регистрировался.

Авторы материала также обращают внимание на то, что сразу после задержания 29 июля в посольство Украины в Минске были переданы списки задержанных: авторы публикации предполагают, что белорусские спецслужбы находились в тесном контакте с украинскими, получив от них информацию о заезде "диверсантов". Именно этим объясняются слова Лукашенко 24 июля об "иностранных ЧВК", которые собираются наводить в Белоруссии беспорядки.

В итоге проект СБУ должен был нанести удар одновременно по ЧВК Вагнера, "Роснефти" и российско-белорусским отношениям, а возможная экстрадиция граждан России на Украину могла бы стать неплохим ответом на инцидент в Керченском проливе. "По нашим данным, материалы по всей этой спецоперации уже переданы в Следственный комитет, который, как выразился наш собеседник, даст процессуальную оценку этой "постановке". Остается надеяться, что в Минске к ним тоже присмотрятся", - заключают авторы.