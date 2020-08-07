Политтехнологу Виталию Шклярову, задержанному 29 июля в Гомеле, предъявили обвинение. Об этом сообщил адвокат Шклярова Антон Гашинский, передает "Интерфакс".

"Шклярову предъявлено обвинение по части 1 статьи 342 - в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них", - заявил Антон Гашинский, которого цитирует портал tut.by. Санкции по этой статье предусматривают до 3 лет лишения свободы.

По словам Гашинского, Шклярова из Гомеля, где он был задержан, доставили в Минск, где и предъявили обвинения. Он был признан подозреваемым по уголовному делу в отношении Сергея Тихановского - незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии, который сейчас также находится под следствием.

Шклярову избрана мера пресечения, он находился в СИЗО, проводились с его участием допросы, очные ставки, иные следственные действия, сообщил адвокат.

Белорусский телеканал ОНТ, сообщая о задержании Шклярова, утверждал, что Шкляров "мобилизировал вокруг Сергея Тихановского протестный электорат".

В свою очередь кандидат в президенты Светлана Тихановская рассказала в фейсбуке, как ее муж Сергей Тихановский, который в настоящее время находится в СИЗО, воспринял информацию, озвученную на белорусском телевидении.

Шкляров - 44-летний уроженец Гомеля. Как он сам себя позиционировал - "американский, немецкий и российский политический консультант и политтехнолог.