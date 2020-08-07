Американская разведка считает, что Россия якобы распространяет дезинформацию относительно бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, который уже обеспечил свое выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах президента Соединенных Штатов. С таким утверждением выступила в пятницу телекомпания CNN, ссылаясь на источники, передает ТАСС.

В течение последних нескольких дней представители американского разведывательного сообщества ознакомили законодателей США со своими предположениями о некой "кампании по дезинформации", которая проводится Россией. Они считают, что усилия по распространению ложной информации направлены на то, чтобы поддержать кандидатуру действующего главы Белого дома Дональда Трампа и ослабить позиции его вероятного соперника на выборах, утверждает телекомпания.

Аналогичные данные были переданы в избирательные штабы Байдена и Трампа. Телекомпания подчеркивает, что представители политиков не комментируют предположения, озвученные ее источниками.

Байден, согласно последним оценкам газеты The New York Times, заручился поддержкой 2 627 делегатов национального съезда Демократической партии, которые поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты США. Чтобы стать кандидатом в первом туре голосования на съезде демократов, претенденту необходимо получить голоса 1 991 делегата. Байден преодолел эту отметку 5 июня.

Национальный съезд демократов, на котором Байдена должны назвать кандидатом на высший государственный пост, перенесен из-за пандемии коронавируса на 17-20 августа, он пройдет в Милуоки (штат Висконсин). Действующий американский лидер также уже получил достаточное число голосов делегатов партийного съезда для выдвижения кандидатом от республиканцев. Следующие выборы президента США намечены на 3 ноября.