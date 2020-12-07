Совещание о работе экономики в 2020 году и проектах прогноза развития страны на 2021-й

Фото с сайта президента Республики Беларусь Совещание о работе экономики в 2020 году и проектах прогноза развития страны на 2021-й

Фото с сайта президента Республики Беларусь

Александр Лукашенко поручил правительству поставить на учет и трудоустроить безработных, чтобы они "не шатались" по улицам. "Немедленно заняться трудоустройством безработных. С органами милиции - подключите, кого вы считаете нужным - немедленно поставить на учет всех тунеядцев болтающихся и заставить их работать", - поручил он во время совещания в понедельник в Минске. Фрагмент совещания опубликовал близкий к пресс-службе президента Telegram-канал "Пул Первого", передает "Интерфакс".

По мнению Лукашенко, что государство тратит огромные деньги на раскрытие этих преступлений, а потом некоторых еще содержит "в местах не столь отдаленных". А "неработающий шатающийся человек - это не просто протестун на улице, это будущий преступник, который подкидывает нам каждый день, каждую неделю, каждый месяц преступления". "И мы тратим огромные деньги для раскрытия этих преступлений, а потом еще некоторых содержим в местах, не столь отдаленных", - заявил он.

Лукашенко обратился к участникам совещания: "Еще раз повторяю - заставьте всех работать. У каждого должен быть перечень таких тунеядцев, которые должны работать", - резюмировал он.

С "тунеядцами" Лукашенко пытается бороться уже несколько лет. Ранее в Белоруссии действовал декрет "О предупреждении социального иждивенчества", которым была установлена обязанность граждан республики, постоянно проживающих в стране иностранных граждан, лиц без гражданства, не участвовавших в финансировании государственных расходов или участвовавших в таком финансировании менее 183 календарных дней, по уплате сбора в размере 20 базовых величин.

Однако принятие данного декрета вызвало активный протест со стороны населения. В феврале и марте 2017 года в ряде крупных городов страны прошли так называемые марши нетунеядцев, после чего действие декрета было приостановлено.

В конце января 2018 года Лукашенко подписал декрет, которым предусмотрена отмена "тунеядского" сбора с безработных. Согласно нормам нового декрета, сбор на финансирование государственных расходов взиматься с трудоспособных неработающих граждан не будет. При этом они должны будут полностью оплачивать ряд услуг.