NDTV / YouTube В Индии с симптомами неизвестной болезни госпитализированы более 300 человек, один из них умер

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Более 315 человек были госпитализированы за минувшие выходные с симптомами неизвестной болезни в индийском городе Элуру, один заболевший умер, сообщает The Hindu.

Больные жаловались на головокружение, головные боли и припадки, похожие на эпилептические. Врач государственной больницы в Элуру рассказал The Indian Express, что некоторые пациенты испытывали резь в глазах, затем их начинало тошнить. Некоторые теряли сознание.

К полуночи в субботу госпитализированных было 55, утром в воскресенье - 170, к вечеру их было уже 270, к полуночи - 315. В основном в больницу поступают жители четырех районов. По неподтвержденным данным, еще около полусотни людей с похожими симптомами лечатся в частных клиниках.

По словам врачей, жизнь всех заболевших вне опасности. 170 пациентов уже выписаны. У всех госпитализированных были отрицательные тесты на коронавирус.

К понедельнику врачи исключили возможность отравления загрязненной водой или воздухом. Рентген и компьютерная томография не показали ничего подозрительного. Теперь врачи ждут результатов анализа крови больных.

Оппозиционная партия "Телугу Десам" настаивает на полноценном расследовании вспышки заболевания, отмечая, что в Элуру 10 дней назад был зарегистрирован случай загрязнения питьевой воды. По словам представителей партии, питьевые водоемы в муниципалитете не чистились уже 18 месяцев: причиной вспышки заболевания они называют "безответственность" правительства и его неспособность управлять страной.