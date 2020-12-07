Власти американского штата Джорджия после нового пересчета голосов в понедельник повторно сертифицировали итоги волеизъявления в штате, согласно которым победу в нем на выборах президента одержал демократ Джозеф Байден. Об этом, как передает ТАСС, говорится в заявлении, опубликованном на сайте секретаря штата Брэда Раффенспергера.

В документе отмечается, что в Джорджии провели уже два пересчета голосов. Оба они "подтвердили первоначальные итоги". Раффенспергер констатировал, что суд отклонил судебный иск с требованием запретить повторную сертификацию итогов выборов.

Секретарь ранее сообщил на пресс-конференции, что в Джорджии проводятся расследования в связи с отдельными нарушениями при голосовании. Раффенспергер дал понять, что речи о массовых фальсификациях не идет.

Власти Джорджии в ноябре утвердили итоги голосования, согласно которым в штате на выборах президента выиграл Байден. Победа в Джорджии дает кандидату 16 голосов выборщиков. Действующий президент США Дональд Трамп позже потребовал провести повторный пересчет голосов.

Представители американского лидера полагают, что при голосовании имели место фальсификации, которые не были учтены при повторной обработке бюллетеней. Трамп неоднократно призывал провести сверку подписей на отправленных по почте бюллетенях с теми, которые избиратели оставляли при регистрации. Действующий президент утверждал, что в случае проверки подписей победителем в Джорджии признают его.

В понедельник федеральные окружные суды в штатах Джорджия и Мичиган отклонили иски с требованием признать победу республиканца Дональда Трампа на выборах президента, сообщил телеканал CNBC. В обоих случаях иски подала адвокат Сидни Пауэлл, выступающая в поддержку действующего американского лидера.

Она добивается того, чтобы в этих и ряде других штатов победу на выборах президента демократа Джозефа Байдена признали недействительной. Пауэлл полагает, что на выборах имели место массовые фальсификации.

В Джорджии суд отказался удовлетворить требования Пауэлл о том, чтобы губернатору штата запретили повторно сертифицировать итоги выборов. Судья Тимоти Бэттон отметил, что данный вопрос находится вне его компетенции. В Мичигане судья Линда Паркер заявила, что утверждения о якобы имевших место фальсификациях не подкреплены доказательствами.

Победа в обоих штатах дала Байдену по 16 голосов выборщиков. Власти Джорджии заявили в понедельник, что повторный пересчет голосов утвердил итоги волеизъявления в штате, согласно которым победу в нем на выборах президента одержал демократ.