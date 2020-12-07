Прибытие беженцев из Нагорного Карабаха в Степанакерт

Минобороны России / YouTube Прибытие беженцев из Нагорного Карабаха в Степанакерт

Минобороны России / YouTube

Российские миротворцы сопроводили очередные автобусы с беженцами, возвращающимися из Армении в Нагорный Карабах, сообщили в Минобороны РФ.

"Автобусами из Еревана в Степанакерт сегодня доставлено 778 человек. Движение автобусов осуществлялось в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции", - говорится в сообщении ведомства, которое приводит "Интерфакс".

В министерстве обороны отметили, что российские миротворцы "ведут круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на 23 наблюдательных постах". Военнослужащими российского миротворческого контингента обеспечивается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, оказывается гуманитарная помощь, восстанавливаются объекты гражданской инфраструктуры", - сказали в Минобороны.

По его данным, всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания уже вернулось более 34,5 тыс. беженцев.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президентов России и Азербайджана, а также премьер-министра Армении, с 00:00 по московскому времени 10 ноября объявлено полное прекращение огня в Нагорном Карабахе. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.

Для контроля за прекращением военных действий в Нагорном Карабахе развернут российский миротворческий контингент. Его основу составили подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа. Российские наблюдательные посты выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Командование миротворческой операцией располагается в Степанакерте, передает ТАСС.

В зоне конфликта в Нагорном Карабахе так же могут находиться военнослужащие Турции, которая поддерживает Азербайджан. В понедельник глава МИД Армении Ара Айвазян призвал Анкару вывести своих военных и связанных с ними боевиков из Нагорного Карабаха.

"Турция должна вывести свой вооруженный персонал и аффилированные с ней террористические группировки из зоны нагорнокарабахского конфликта и Южного Кавказа в целом. Пока нет четких сигналов о выводе иностранных боевиков-террористов", - сказал он на пресс-конференции в Москве. Слова Айвазяна приводит РИА "Новости".